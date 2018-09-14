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Фотофакт

Праздничный город

День физкультуры в рамках Дня рождения города

Павел Коротенко
14 сентября 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Самым азартным фрагментом праздника стал первый городской забег с собаками.

Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.

С 9:30 в сквере началась регистрация на первый общегородской забег с собаками. По словам организаторов, они не ожидали, что на инициативу славянцы отреагируют столь рьяно. В соревнованиях участвовали 32 человека, но и, кроме них, в сквере было очень много людей со своими питомцами. А если добавить к этому большое количество детей и подростков, одетых в кимоно, борцовскую и гимнастическую форму, то можно представить, насколько пестрым и динамичным был спортивный праздник.

Больше всего публики собрал «собачий» забег. Состязание проходило на центральной аллее, где для спортсменов разметили 100-метровую дистанцию.  Собак-участниц разделили на 4 категории - от самых маленьких до породистых ездовых. Хотя, в целом, порода животного не учитывалась. В каждом забеге участвовали 4 пары - хозяин и собака. 

Азарт здесь просто зашкаливал. Зрители дружно поддерживали земляков, увлекаемых к финишу мощными четвероногими друзьями или тянущих за собой на поводке семенящих комнатных любимцев. Получилось очень весело, тем более, что грамоты и подарки получили не только победители, но и все участники соревнований. Как узнали журналисты «ТВ плюс», организаторов успех забега  вдохновил сделать его регулярным.

После забега с собаками начали работать остальные локации, на которых проходили показательные выступления воспитанников детско-юношеских спортивных клубов, секций и центров. Карате, айкидо, бокс, рукопашный бой, греко-римская борьба - вот неполный перечень контактных единоборств, представленных на празднике в сквере «Мечта». Помимо этого, выступали художественные гимнастки, проходил мастер-класс по пешеходному туризму, демонстрировались спортивные авиамодели, а на Аллее семьи разместились приверженцы шахмат. Праздник продолжался несколько часов и запомнился очень дружной атмосферой.

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Комментарии к статье «День физкультуры в рамках Дня рождения города»

Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.

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