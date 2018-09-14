День физкультуры в рамках Дня рождения города

|14 сентября 2018
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Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.
С 9:30 в сквере началась регистрация на первый общегородской забег с собаками. По словам организаторов, они не ожидали, что на инициативу славянцы отреагируют столь рьяно. В соревнованиях участвовали 32 человека, но и, кроме них, в сквере было очень много людей со своими питомцами. А если добавить к этому большое количество детей и подростков, одетых в кимоно, борцовскую и гимнастическую форму, то можно представить, насколько пестрым и динамичным был спортивный праздник.
Больше всего публики собрал «собачий» забег. Состязание проходило на центральной аллее, где для спортсменов разметили 100-метровую дистанцию. Собак-участниц разделили на 4 категории - от самых маленьких до породистых ездовых. Хотя, в целом, порода животного не учитывалась. В каждом забеге участвовали 4 пары - хозяин и собака.
Азарт здесь просто зашкаливал. Зрители дружно поддерживали земляков, увлекаемых к финишу мощными четвероногими друзьями или тянущих за собой на поводке семенящих комнатных любимцев. Получилось очень весело, тем более, что грамоты и подарки получили не только победители, но и все участники соревнований. Как узнали журналисты «ТВ плюс», организаторов успех забега вдохновил сделать его регулярным.
После забега с собаками начали работать остальные локации, на которых проходили показательные выступления воспитанников детско-юношеских спортивных клубов, секций и центров. Карате, айкидо, бокс, рукопашный бой, греко-римская борьба - вот неполный перечень контактных единоборств, представленных на празднике в сквере «Мечта». Помимо этого, выступали художественные гимнастки, проходил мастер-класс по пешеходному туризму, демонстрировались спортивные авиамодели, а на Аллее семьи разместились приверженцы шахмат. Праздник продолжался несколько часов и запомнился очень дружной атмосферой.
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Приветствую, гость! Вход
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• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
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Комментарии к статье «День физкультуры в рамках Дня рождения города»
Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.