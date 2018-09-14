Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

|14 сентября 2018
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Поэтому владельцы домов стараются провести их обработку эффективной теплоизолирующей продукцией. Фольгированные материалы – это лучшее решение, которое предлагает современный строительный рынок. Они обладают идеальными эксплуатационными характеристиками, сочетающимися с доступной стоимостью.
Каждый утеплитель с фольгой отличается способностью хорошо отражать тепловое излучение. Тонкий металлизированный слой является прекрасным средством для оборудования изоляции, сохраняющий оптимальный уровень температуры в любое время года. Кроме этого, материал имеет и другие положительные качества:
Фольгированные утеплители имеют структуру в форме ячеек. Они имеют легкий вес, позволяющий сокращать сроки на обработку жилого помещения. Материал приобретает любую нужную форму, благодаря своей эластичности.
Универсальным видом изолятора считается материал, созданный на базе вспененного полиэтилена. Рулонная термозащита выпускается в форме рулонов с толщиной 0,2-10 мм. Фольгированный слой может располагаться на одной или двух сторонах листов. Такой материал считается идеальным вариантом для обработки поверхности стен, полов, крыш зданий, оборудования вентиляционных систем, для изоляции трубопроводных коммунальных конструкций. В процессе утепления жилых домов также часто используется минеральная вата с фольгированным слоем, который наплавляется только на одну сторону. Материал производится в форме плит или рулонов с толщиной до 10 см. Для его изготовления используется каменно-базальтовое сырье или стекловолокно, обладающее высокими показателями экологичности.
Большой популярностью пользуется термопласт с основой из пенного полистирола. Он рекомендуется для обработки мест в жилых домах, которые отличаются повышенной влажностью и достаточно большими нагрузками с механической стороны. Материал такого вида не способствует образованию грибков и плесени.
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• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников
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• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
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