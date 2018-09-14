Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

Установленные на обогрев жилых зданий тарифы в холодное время года приводят к значительным финансовым расходам.

Поэтому владельцы домов стараются провести их обработку эффективной теплоизолирующей продукцией. Фольгированные материалы – это лучшее решение, которое предлагает современный строительный рынок. Они обладают идеальными эксплуатационными характеристиками, сочетающимися с доступной стоимостью.

Основные достоинства использования фольгированной термоизоляции

Каждый утеплитель с фольгой отличается способностью хорошо отражать тепловое излучение. Тонкий металлизированный слой является прекрасным средством для оборудования изоляции, сохраняющий оптимальный уровень температуры в любое время года. Кроме этого, материал имеет и другие положительные качества:

способность отталкивать влагу;

удобность выполнения монтажных работ;

защита от ветра и сквозняков;

шумопоглощение;

высокие экологические показатели;

длительность использования.

Фольгированные утеплители имеют структуру в форме ячеек. Они имеют легкий вес, позволяющий сокращать сроки на обработку жилого помещения. Материал приобретает любую нужную форму, благодаря своей эластичности.

Виды и особенности использования фольгированных утеплителей

Универсальным видом изолятора считается материал, созданный на базе вспененного полиэтилена. Рулонная термозащита выпускается в форме рулонов с толщиной 0,2-10 мм. Фольгированный слой может располагаться на одной или двух сторонах листов. Такой материал считается идеальным вариантом для обработки поверхности стен, полов, крыш зданий, оборудования вентиляционных систем, для изоляции трубопроводных коммунальных конструкций. В процессе утепления жилых домов также часто используется минеральная вата с фольгированным слоем, который наплавляется только на одну сторону. Материал производится в форме плит или рулонов с толщиной до 10 см. Для его изготовления используется каменно-базальтовое сырье или стекловолокно, обладающее высокими показателями экологичности.

Большой популярностью пользуется термопласт с основой из пенного полистирола. Он рекомендуется для обработки мест в жилых домах, которые отличаются повышенной влажностью и достаточно большими нагрузками с механической стороны. Материал такого вида не способствует образованию грибков и плесени.