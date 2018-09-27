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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Славянской станции скорой помощи - 85

Павел Коротенко
27 сентября 2018 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Кроме теплых пожеланий, коллеги из других структурных подразделений Донетчины привезли славянцам подарки.

Славянская станция скорой медицинской помощи отметила 85-летний юбилей. Посвященное этому событию мероприятие состоялось 25 сентября в городской школе искусств. Поздравить медиков Славянска приехали коллеги со всей области и даже из-за ее пределов.

Вступительное слово предоставили директору Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорю Кияшко, который выразил уважение профессионализму медиков из Славянска. Отдельно областной руководитель остановился на периоде оккупации Славянска в 2014 году, когда бригады скорой помощи работали под обстрелами, без связи, воды и света. Приехав в город после освобождения, Игорь Кияшко, по его словам, увидел очень усталых, но готовых к выполнению своего долга коллег. 

Сегодня Славянское подразделение центра считается одним из самых мощных в Донецкой области, а его оперативно-диспетчерский отдел - одним из лучших в Украине. Недостатком станции выступающий назвал здание, в котором она располагается и которое не отвечает стандартам современной медицины. Со своей стороны, заверил руководитель, областной центр готов посодействовать в проектировании нового здания - если найдутся деньги для его строительства. 

Далее на сцену поднялся заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он сказал медикам спасибо от имени всех пациентов, забывших это сделать, и вручил руководителю подразделения-именинника Валерию Зуйко почетную грамоту горсовета. Кроме грамот, учреждению подарили множество символичных и полезных в работе вещей. Ведь гости прибыли на праздник не с пустыми руками. Поздравляя коллег со знаменательной датой, представители подразделений экстренной медицины Донетчины желали им достойной зарплаты, взаимопонимания во всех сферах жизни и мира на родной земле.

Во второй части мероприятия зрителям показали слайд-шоу об истории станции скорой помощи в Славянске и ее современных буднях. Бурными аплодисментами встречала публика снимки ветеранов трудового коллектива, лучших работников и семейных династий. Завершил праздничную программу концерт, подготовленный воспитанниками школы искусств.

наша справка

Сегодня в Славянском подразделении областного центра - 277 сотрудников. Подведомственную территорию ежесуточно обслуживает 19 бригад. Пункты постоянного базирования расположены в 7 селах и поселках Славянского и Лиманского районов. Парк спецавтотехники составляет 26 единиц. Машины оснащены современным оборудованием и системой GPS-навигации.

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Комментарии к статье «Славянской станции скорой помощи - 85»

Славянская станция скорой медицинской помощи отметила 85-летний юбилей. Посвященное этому событию мероприятие состоялось 25 сентября в городской школе искусств. Поздравить медиков Славянска приехали коллеги со всей области и даже из-за ее пределов.

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