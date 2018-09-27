Славянской станции скорой помощи - 85

|27 сентября 2018
|Просмотров: 59
|
Славянская станция скорой медицинской помощи отметила 85-летний юбилей. Посвященное этому событию мероприятие состоялось 25 сентября в городской школе искусств. Поздравить медиков Славянска приехали коллеги со всей области и даже из-за ее пределов.
Вступительное слово предоставили директору Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорю Кияшко, который выразил уважение профессионализму медиков из Славянска. Отдельно областной руководитель остановился на периоде оккупации Славянска в 2014 году, когда бригады скорой помощи работали под обстрелами, без связи, воды и света. Приехав в город после освобождения, Игорь Кияшко, по его словам, увидел очень усталых, но готовых к выполнению своего долга коллег.
Сегодня Славянское подразделение центра считается одним из самых мощных в Донецкой области, а его оперативно-диспетчерский отдел - одним из лучших в Украине. Недостатком станции выступающий назвал здание, в котором она располагается и которое не отвечает стандартам современной медицины. Со своей стороны, заверил руководитель, областной центр готов посодействовать в проектировании нового здания - если найдутся деньги для его строительства.
Далее на сцену поднялся заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он сказал медикам спасибо от имени всех пациентов, забывших это сделать, и вручил руководителю подразделения-именинника Валерию Зуйко почетную грамоту горсовета. Кроме грамот, учреждению подарили множество символичных и полезных в работе вещей. Ведь гости прибыли на праздник не с пустыми руками. Поздравляя коллег со знаменательной датой, представители подразделений экстренной медицины Донетчины желали им достойной зарплаты, взаимопонимания во всех сферах жизни и мира на родной земле.
Во второй части мероприятия зрителям показали слайд-шоу об истории станции скорой помощи в Славянске и ее современных буднях. Бурными аплодисментами встречала публика снимки ветеранов трудового коллектива, лучших работников и семейных династий. Завершил праздничную программу концерт, подготовленный воспитанниками школы искусств.
Сегодня в Славянском подразделении областного центра - 277 сотрудников. Подведомственную территорию ежесуточно обслуживает 19 бригад. Пункты постоянного базирования расположены в 7 селах и поселках Славянского и Лиманского районов. Парк спецавтотехники составляет 26 единиц. Машины оснащены современным оборудованием и системой GPS-навигации.
27 сентября 2018
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
— 27 сентября 2018 —
Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради запрошує учасників атитерористичної операції для проходження безкоштовної психологічної реабілітації в наступних установах:
— 27 сентября 2018 —
Праздник пожилых людей, который мировая общественность в целом и Украина в частности отмечают 1 октября, касается каждого из нас. Поскольку пятилетние славянцы, посещающие детские сады города, уверены – пожилым можно смело называть человека, перешагнувшего 20-летний рубеж.
— 27 сентября 2018 —
Японская художница Томи Сео, которая приезжала в Краматорск в рамках проекта «Diffusions», на прошлой неделе побывала в Славянске. Здесь ее заинтересовала деятельность местной организации чернобыльцев, в частности воспоминания людей, которые непосредственно участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.
— 27 сентября 2018 —
Правом бесплатного проезда в электротранспорте, которое получили славянские водители по случаю международного «Дня без автомобиля» 22 сентября, воспользовались всего три человека.
Приветствую, гость! Вход
27 сентября 2018
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянской станции скорой помощи - 85»
Славянская станция скорой медицинской помощи отметила 85-летний юбилей. Посвященное этому событию мероприятие состоялось 25 сентября в городской школе искусств. Поздравить медиков Славянска приехали коллеги со всей области и даже из-за ее пределов.