Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на встрече с журналистами, которая состоялась 3 октября. Речь идет о памперсах о тому подобных вещах, которые семьи, где проживают люди с ограниченными физическими возможностями, зачастую не могут позволить себе купить из-за низких доходов и поэтому вынуждены пользоваться подручными средствами, например полиэтиленовыми пакетами.

Людей с инвалидностью, принадлежащих к разным возрастным группам, в Славянске насчитывается около четырех тысяч. По предварительным подсчетам, на их обеспечение средствами личной гигиены потребуется около двух миллионов гривен в год. Предложение выделить эту сумму из местной казны мэр намерен вынести на рассмотрение депутатского корпуса.

При этом он подчеркнул, что прежде такая статья расходов городским бюджетом не финансировалась.