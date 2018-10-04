|4 октября 2018
|Просмотров: 68
|
Власти Славянска рассматривают возможность обеспечения людей с инвалидностью необходимыми средствами гигиены за счет городского бюджета.
Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на встрече с журналистами, которая состоялась 3 октября. Речь идет о памперсах о тому подобных вещах, которые семьи, где проживают люди с ограниченными физическими возможностями, зачастую не могут позволить себе купить из-за низких доходов и поэтому вынуждены пользоваться подручными средствами, например полиэтиленовыми пакетами.
Людей с инвалидностью, принадлежащих к разным возрастным группам, в Славянске насчитывается около четырех тысяч. По предварительным подсчетам, на их обеспечение средствами личной гигиены потребуется около двух миллионов гривен в год. Предложение выделить эту сумму из местной казны мэр намерен вынести на рассмотрение депутатского корпуса.
При этом он подчеркнул, что прежде такая статья расходов городским бюджетом не финансировалась.
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
— 4 октября 2018 —
В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.
— 4 октября 2018 —
Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.
— 4 октября 2018 —
Международный день переводчика, который отметили 30 сентября, побудил журналистов "ТВ плюс" поближе познакомиться с представителями этой профессии. О ее нюансах, особенностях и неожиданных поворотах рассказал славянец Кость Бялик.
— 4 октября 2018 —
Начало текущей недели ознаменовалось для местных почитателей истории значимым событием - после длительной реставрации в Славянск вернулся уникальный музейный экспонат. Скифский меч, датируемый V веком до нашей эры, привез министр культуры Украины Евгений Нищук.
Приветствую, гость! Вход
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета»
Власти Славянска рассматривают возможность обеспечения людей с инвалидностью необходимыми средствами гигиены за счет городского бюджета.