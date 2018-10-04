Школа выживания для молодого педагога

|4 октября 2018
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Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.
Анжела Ухабина после окончания ДГПУ четыре года работает в Краматорском технологическом техникуме. Оглядываясь назад, хорошо видит свои ошибки.
- Мне казалось, что главное - найти подход к детям, подружиться с ними. Сейчас понимаю, что несколько перегнула палку. Доходило до того, что девочки, которых я учила, запросто в любое время приходили ко мне домой просто поболтать, а потом на парах обижались на плохие отметки. Дескать, мы же друзья...
Надежда Кондратенко успела год проработать в Славянской ООШ №12. Потом вышла замуж, ушла в декрет. Она считает, что дружба с учениками не должна переступать определенных границ.
- Возможно, я бы и приглашала детей в гости. Но не допустила бы, чтобы отношения переросли в панибратские. Однажды девочка стала занимать у меня деньги. Суммы были небольшие, но я предпочла эту «кассу» прикрыть. Дети тонко чувствуют «слабину» в учителе и могут на ней играть.
Виктория Петрусяк три года работает в одной из славянских школ. Классного руководства ей пока не дали. Но в прошлом году пришлось два месяца заменять заболевшего руководителя в 9 классе.
- Мне хотелось, чтобы мой класс был лучшим. Казалось, у нас сложились дружеские отношения. Когда дети поступили не так, как должны были, я на них обиделась. Два дня с ними не разговаривала. Думала, что это метод. Потом старшая подруга сказала: «Это все равно, если бы завуч на тебя обиделась и решила молчать». Ее слова произвели на меня впечатление.
О том, как впервые зайти в класс, как произвести впечатление на учеников, учитель краматорской ОШ №37 Елена Кононенко задумывалась еще в вузе. Тогда ей почему-то казалось, что главное - шокировать детей своим внешним видом, бросить им вызов.
- Первое время я ходила в школу в коротеньких юбках, обтягивающих платьях, специально шила наряды, покупала к каждому из них туфли. Девочки на уроках внимательно разглядывали меня, а вот, мальчикам, по-моему, было все равно, - вспоминает молодой учитель.
Это продолжалось довольно долго, пока молодого педагога не поставили долгосрочно заменять уроки в 9 классе. Она взялась за дело со всем рвением, и у детей несколько изменились оценки - в худшую сторону. Однажды поговорить с новой учительницей пришел папа ученика. Они поджидали Елену Васильевну возле входа. Та прошла, кивнув подростку головой. И услышала за спиной: «И это твоя учительница? А я думал - женщина легкого поведения». Это заставило педагога серьезно пересмотреть гардероб.
Светлана Коваленко после вуза работала в ООШ №1. Она, наоборот, не обращала особого внимания на внешний вид. Молодому педагогу нравилось креативить, открывать детям что-то, ранее для них неведомое. А обсыпанная мелом кофта или перекрученные колготки в расчет не брались.
- Однажды я провела открытый урок с театральной постановкой в очень сложном классе. Провела хорошо. Ко мне потом подошла коллега пенсионного возраста и говорит: «Светочка - педагогика - это ваше, далеко пойдете. Если, конечно, приведете себя в порядок».
Эти слова Светлана Коваленко запомнила навсегда. Вскоре она вышла замуж и уехала из Славянска. Но держать марку и хорошо выглядеть - теперь для нее обязательное условие поведения.
Мысли о том, что полученных в вузе знаний может оказаться недостаточно, посещают молодых учителей довольно часто. Выручает афоризм: «Как бы мало ты ни знал, дети знают еще меньше». Но, оказывается, он срабатывает далеко не всегда.
- Всего знать невозможно, - рассказывает Елена Кононенко. - Правильно будет найти в себе силы признаться: я этого не знаю, но обязательно выясню и вам скажу.
Правда, эти умные мысли - результат проб и ошибок. Елена Васильевна, например, однажды сообщила детям, что украинское слово «конюшина» (клевер) переводится как овес. Кто-то из учеников, посмотрев дома в словаре, наверное, посмеялся над молоденькой учительницей, а кто-то, может быть, до сих пор думает, что «конюшиной» кормят лошадей.
- Мы на литературе изучали произведение о Запорожской Сечи. Вдруг один мальчик спрашивает: «А правда, что Екатерина II продала Аляску?» Я важно киваю головой: да. Тут поднимается второй ученик и говорит: «Что вы, Анжела Евгеньевна, Аляску продали гораздо позже. Это сделал царь Александр, я порядкового номера его не помню». Мне было очень неудобно, - делится Анжела Ухабина.
Школьный коллектив - особый мир, в котором встречаются свои подводные камни. Обойти их - задача не из легких. Но, как показывает практика, молодым преподавателям это удается.
- Когда я пришла работать в школу, оказалось, что заняла чье-то место. Из-за этого какое-то время меня часть коллектива просто не замечала - не здоровались, не помогали советами. Говорили: сама, девочка, сама... Слава Богу, я была настолько погружена в новые проблемы, что долго этого не замечала. Поняла только тогда, когда отношение уже изменилось в лучшую сторону, - рассказывает Виктория Петрусяк.
Надежда Кондратенко хочет поскорее вернуться в родное учебное заведение.
- У нас отличный коллектив. Чувствую себя там, как дома. Никаких трудностей при поступлении на работу у меня не было. Наоборот, все старались помочь.
Главное - молодые преподаватели не жалеют о выборе профессии. Не верят, что «дети стали невозможными», считают, что нашли свою дорогу в жизни.
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• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
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• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
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• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
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• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
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Комментарии к статье «Школа выживания для молодого педагога»
Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.