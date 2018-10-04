 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

И на домах растут деревья

Школа выживания для молодого педагога

Светлана Вьюниченко
4 октября 2018 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.

Учитель, он же друг

Анжела Ухабина после окончания ДГПУ четыре года работает в Краматорском технологическом техникуме. Оглядываясь назад, хорошо видит свои ошибки.

- Мне казалось, что главное - найти подход к детям, подружиться с ними. Сейчас понимаю, что несколько перегнула палку. Доходило до того, что девочки, которых я учила, запросто в любое время приходили ко мне домой просто поболтать, а потом на парах обижались на плохие отметки. Дескать, мы же друзья...

Надежда Кондратенко успела год проработать в Славянской ООШ №12. Потом вышла замуж, ушла в декрет. Она считает, что дружба с учениками не должна переступать определенных границ.

- Возможно, я бы и приглашала детей в гости. Но не допустила бы, чтобы отношения переросли в панибратские. Однажды девочка стала занимать у меня деньги. Суммы были небольшие, но я предпочла эту «кассу» прикрыть. Дети тонко чувствуют «слабину» в учителе и могут на ней играть.

Виктория Петрусяк три года работает в одной из славянских школ. Классного руководства ей пока не дали. Но в прошлом году пришлось два месяца заменять заболевшего руководителя в 9 классе.

- Мне хотелось, чтобы мой класс был лучшим. Казалось, у нас сложились дружеские отношения. Когда дети поступили не так, как должны были, я на них обиделась. Два дня с ними не разговаривала. Думала, что это метод. Потом старшая подруга сказала: «Это все равно, если бы завуч на тебя обиделась и решила молчать». Ее слова произвели на меня впечатление.

Встречают по одежке

О том, как впервые зайти в класс, как произвести впечатление на учеников, учитель краматорской ОШ №37 Елена Кононенко задумывалась еще в вузе. Тогда ей почему-то казалось, что главное - шокировать детей своим внешним видом, бросить им вызов.

- Первое время я ходила в школу в коротеньких юбках, обтягивающих платьях, специально шила наряды, покупала к каждому из них туфли. Девочки на уроках внимательно разглядывали меня, а вот, мальчикам, по-моему, было все равно, - вспоминает молодой учитель. 

Это продолжалось довольно долго, пока молодого педагога не поставили долгосрочно заменять уроки в 9 классе. Она взялась за дело со всем рвением, и у детей несколько изменились оценки - в худшую сторону. Однажды поговорить с новой учительницей пришел папа ученика. Они поджидали Елену Васильевну возле входа. Та прошла, кивнув подростку головой. И услышала за спиной: «И это твоя учительница? А я думал - женщина легкого поведения». Это заставило педагога серьезно  пересмотреть гардероб. 

Светлана Коваленко после вуза работала в ООШ №1. Она, наоборот, не обращала особого внимания на внешний вид. Молодому педагогу нравилось креативить, открывать детям что-то, ранее для них неведомое. А обсыпанная мелом кофта или перекрученные колготки в расчет не брались. 

- Однажды я провела открытый урок с театральной постановкой в очень сложном классе. Провела хорошо. Ко мне потом подошла коллега пенсионного возраста и говорит: «Светочка - педагогика - это ваше, далеко пойдете. Если, конечно, приведете себя в порядок».

Эти слова Светлана Коваленко запомнила навсегда. Вскоре она вышла замуж и уехала из Славянска. Но держать марку и хорошо выглядеть - теперь для нее обязательное условие поведения. 

Нельзя объять необъятное

Мысли о том, что полученных в вузе знаний может оказаться недостаточно, посещают молодых учителей довольно часто. Выручает афоризм: «Как бы мало ты ни знал, дети знают еще меньше». Но, оказывается, он срабатывает далеко не всегда.

- Всего знать невозможно, - рассказывает Елена Кононенко. - Правильно будет найти в себе силы признаться: я этого не знаю, но обязательно выясню и вам скажу.

Правда, эти умные мысли - результат проб и ошибок. Елена Васильевна, например, однажды сообщила детям, что украинское слово «конюшина» (клевер) переводится как овес. Кто-то из учеников, посмотрев дома в словаре, наверное, посмеялся над молоденькой учительницей, а кто-то, может быть, до сих пор думает, что «конюшиной» кормят лошадей.

- Мы на литературе изучали произведение о Запорожской Сечи. Вдруг один мальчик спрашивает: «А правда, что Екатерина II продала Аляску?» Я важно киваю головой: да. Тут поднимается второй ученик и говорит: «Что вы, Анжела Евгеньевна, Аляску продали гораздо позже. Это сделал царь Александр, я порядкового номера его не помню». Мне было очень неудобно, - делится Анжела Ухабина.

Вписаться в коллектив

Школьный коллектив - особый мир, в котором встречаются свои подводные камни. Обойти их - задача не из легких. Но, как показывает практика, молодым преподавателям это удается.

- Когда я пришла работать в школу, оказалось, что заняла чье-то место. Из-за этого какое-то время меня часть коллектива просто не замечала - не здоровались, не помогали советами. Говорили: сама, девочка, сама... Слава Богу, я была настолько погружена в новые проблемы, что долго этого не замечала. Поняла только тогда, когда отношение уже изменилось в лучшую сторону, - рассказывает Виктория Петрусяк.

Надежда Кондратенко хочет поскорее вернуться в родное учебное заведение.

- У нас отличный коллектив. Чувствую себя там, как дома. Никаких трудностей при поступлении на работу у меня не было. Наоборот, все старались помочь.

Главное - молодые преподаватели не жалеют о выборе профессии. Не верят, что «дети стали невозможными», считают, что нашли свою дорогу в жизни.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 октября 2018

В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов

Школа выживания для молодого педагога

СТрУ избавилось от трех троллейбусов

Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен

Сеяние разума

Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь

Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту

И на домах растут деревья

На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны

Отопительный сезон начнется по графику

Для мобильного офиса Админцентра купят машину

С часами на улице Шевченко пока не получилось

Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета

На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен

Министр культуры привез в Славянск скифский меч

Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году

3 октября 2018

«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»

Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления

Польша – чемпион мира по волейболу

Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу

28 сентября 2018

Профориентационный квест «Smart Kids»

27 сентября 2018

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Что грозит за сжигание листвы

Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Суд по делу Штепы снова перенесли

Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство

Также в разделе

В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов

— 4 октября 2018 —

В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.

Читать далее ⇒

Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту

— 4 октября 2018 —

Международный день переводчика, который отметили 30 сентября, побудил журналистов "ТВ плюс" поближе познакомиться с представителями этой профессии. О ее нюансах, особенностях и неожиданных поворотах рассказал славянец Кость Бялик.

Читать далее ⇒

Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета

— 4 октября 2018 —

Власти Славянска рассматривают возможность обеспечения людей с инвалидностью необходимыми средствами гигиены за счет городского бюджета.

Читать далее ⇒

Министр культуры привез в Славянск скифский меч

— 4 октября 2018 —

Начало текущей недели ознаменовалось для местных почитателей истории значимым событием - после длительной реставрации в Славянск вернулся уникальный музейный экспонат. Скифский меч, датируемый V веком до нашей эры, привез министр культуры Украины Евгений Нищук.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Школа выживания для молодого педагога»

Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

СТрУ избавилось от трех троллейбусов

Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен

Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сеяние разума

«Мессершмитты» на бреющем

Работа для вида

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»

Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления

Польша – чемпион мира по волейболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 октября 2018

В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов

Школа выживания для молодого педагога

СТрУ избавилось от трех троллейбусов

Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен

Сеяние разума

Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь

Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту

И на домах растут деревья

На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны

Отопительный сезон начнется по графику

Для мобильного офиса Админцентра купят машину

С часами на улице Шевченко пока не получилось

Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета

На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен

Министр культуры привез в Славянск скифский меч

Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году

3 октября 2018

«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»

Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления

Польша – чемпион мира по волейболу

Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу

28 сентября 2018

Профориентационный квест «Smart Kids»

27 сентября 2018

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Что грозит за сжигание листвы

Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Суд по делу Штепы снова перенесли

Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top