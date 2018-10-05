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Фотофакт

И на домах растут деревья

За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций

Павел Коротенко
5 октября 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Систему электронных петиций в Славянске внедрили в начале 2016 года. На сегодняшний день набралось 286.

Первая петиция появилась на новой платформе 29 марта 2016-го и содержала просьбу продлить 2-й троллейбусный маршрут до железнодорожной станции Славкурорт. Необходимых 250 голосов она не набрала, и по истечении установленных регламентом 90 дней петицию поместили в архив. 

Первый официальный ответ получило требование перевести все государственные учреждения и учебные заведения на систему открытого программного обеспечения, что по мнению автора обращения, должно сэкономить бюджетные средства и обеспечить прозрачность бюрократических процедур. Ответ на петицию поступил уже в конце апреля. В нем сообщалось, что изложенные требования не входят в сферу компетенции местного органа самоуправления, автору предложили обратиться в ВР.

Всего за прошедший период ответ от городского руководства получили 40 петиций. Преимущественно это были обещания рассмотреть затронутые темы на заседаниях исполкома, депутатских комиссий и заверения включить затронутые авторами петиций пункты в будущие программы. При этом часть озвученных проблем действительно была решена. Примером могут служить: внедрение системы Prozorro; направленное генпрокурору письмо с ходатайством взять под личный контроль рассмотрение дела Нели Штепы; издание по гороо приказа о запрете сотрудникам школ и садиков заниматься сбором благотворительных средств от родителей;  увольнение бывшего председателя комитета мкр-на Химик, проявившей неуважение к памяти погибших воинов АТО; в водоканале предпринята попытка подключиться к системе «Абонентинфо», и прочее. 

На сегодняшний день сбор подписей продолжается по 12 петициям. 

Больше всего голосов (170) собрало ходатайство о подключении учреждений, оказывающих гражданам административные услуги, к системе IGov. До конца голосования по этому вопросу осталось 23 дня. 

Более 50% от необходимого количества голосов набрали также петиции о выравнивании дорог частного сектора и ремонте дороги на улице Данилы Галицкого. В обоих случаях оставшийся срок голосования – месяц. 

Не окончен пока сбор подписей под следующими обращениями: продлить график движения троллейбусов по 2-му и 8-му маршрутам, сделать пешеходный переход на ул. Шнурковской, обустроить тротуар вдоль ул. Мира, благоустроить ул. Волжскую, провести дезинсекцию подвалов и технических помещений, присвоить Петру Дуднику звание почетного гражданина города, заменить коммуникации в многоквартирных домах, разместить в здании бывшего УЗПИ харьковский институт и оборудовать общественный транспорт терминалами, позволяющими производить оплату за проезд банковской картой. 

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Комментарии к статье «За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций»

Систему электронных петиций в Славянске внедрили в начале 2016 года. На сегодняшний день набралось 286.

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