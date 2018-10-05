За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций

|5 октября 2018
|Просмотров: 57
|
Систему электронных петиций в Славянске внедрили в начале 2016 года. На сегодняшний день набралось 286.
Первая петиция появилась на новой платформе 29 марта 2016-го и содержала просьбу продлить 2-й троллейбусный маршрут до железнодорожной станции Славкурорт. Необходимых 250 голосов она не набрала, и по истечении установленных регламентом 90 дней петицию поместили в архив.
Первый официальный ответ получило требование перевести все государственные учреждения и учебные заведения на систему открытого программного обеспечения, что по мнению автора обращения, должно сэкономить бюджетные средства и обеспечить прозрачность бюрократических процедур. Ответ на петицию поступил уже в конце апреля. В нем сообщалось, что изложенные требования не входят в сферу компетенции местного органа самоуправления, автору предложили обратиться в ВР.
Всего за прошедший период ответ от городского руководства получили 40 петиций. Преимущественно это были обещания рассмотреть затронутые темы на заседаниях исполкома, депутатских комиссий и заверения включить затронутые авторами петиций пункты в будущие программы. При этом часть озвученных проблем действительно была решена. Примером могут служить: внедрение системы Prozorro; направленное генпрокурору письмо с ходатайством взять под личный контроль рассмотрение дела Нели Штепы; издание по гороо приказа о запрете сотрудникам школ и садиков заниматься сбором благотворительных средств от родителей; увольнение бывшего председателя комитета мкр-на Химик, проявившей неуважение к памяти погибших воинов АТО; в водоканале предпринята попытка подключиться к системе «Абонентинфо», и прочее.
На сегодняшний день сбор подписей продолжается по 12 петициям.
Больше всего голосов (170) собрало ходатайство о подключении учреждений, оказывающих гражданам административные услуги, к системе IGov. До конца голосования по этому вопросу осталось 23 дня.
Более 50% от необходимого количества голосов набрали также петиции о выравнивании дорог частного сектора и ремонте дороги на улице Данилы Галицкого. В обоих случаях оставшийся срок голосования – месяц.
Не окончен пока сбор подписей под следующими обращениями: продлить график движения троллейбусов по 2-му и 8-му маршрутам, сделать пешеходный переход на ул. Шнурковской, обустроить тротуар вдоль ул. Мира, благоустроить ул. Волжскую, провести дезинсекцию подвалов и технических помещений, присвоить Петру Дуднику звание почетного гражданина города, заменить коммуникации в многоквартирных домах, разместить в здании бывшего УЗПИ харьковский институт и оборудовать общественный транспорт терминалами, позволяющими производить оплату за проезд банковской картой.
5 октября 2018
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
— 5 октября 2018 —
Начальник департамента образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук покинула занимаемую должность. Ее новым местом работы станет Одесская ОГА.
— 5 октября 2018 —
Два славянских учебных заведения получили мультимедийное оборудование, которое закупила область для школ, показавших особые успехи в плане обучения подрастающего поколения. Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, мультимедийные кабинеты будут оборудованы в ООШ №5 и педагогическом лицее.
— 4 октября 2018 —
В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.
— 4 октября 2018 —
Когда молодой человек с дипломом об окончании педагогического вуза приходит в школу, его ожидают праздники - первое сентября, День учителя. Цветы и поздравления быстро заканчиваются, наступают трудовые будни. Мы поинтересовались у молодых педагогов, с какими трудностями столкнулись они на рабочем месте.
Приветствую, гость! Вход
5 октября 2018
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
• Школа выживания для молодого педагога
• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
• Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь
• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций»
Систему электронных петиций в Славянске внедрили в начале 2016 года. На сегодняшний день набралось 286.