На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников

Для удобства абонентов «Славгорводоканал» возобновил практику выездных приемов в микрорайонах города. Первым жилым массивом, где побывала бригада сотрудников предприятия, стал Химик. Здесь прием граждан состоялся 16 октября, в помещении ОСМД «Даурия».

Он проходил с 12 до 18 часов. Пришли 25 местных жителей, которые таким образом получили возможность пройти сверку и заплатить за воду – для приема платежей в водоканале имеется специальный терминал.

Кроме того, в ходе визита были применены крайние меры к неплательщикам, с которыми не удалось договориться о погашении долга мирным путем. В одной из квартир дома №15 на ул. Новосодовской, чей владелец задолжал водоканалу 4900 гривен, с помощью устройства «Спрут» отключили канализацию. Двум частным домам, за которыми числилось 3 тыс. и 4,2 тысячи долга, «отрезали» воду.

17 октября, аналогичная акция состоялась на Славкурорте. В ближайшие дни выездные приемы пройдут во всех микрорайонах города, где найдется подходящее помещение с возможностью подключения к интернету. А для работы с неплательщиками, помимо отключений, водоканал намерен привлечь представителей исполнительной службы, которые будут заниматься принудительным взысканием имущества должников по решениям суда.