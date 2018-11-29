Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений

В связи с агрессией России в Керченском проливе, имевшей место 25 ноября, Верховная Рада утвердила решение о введении военного положения в 10 областях Украины, в том числе Донецкой и Луганской.

Напомним, что в этот день пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Суда оказались захваченными. Моряки, в том числе раненые, попали в плен.

28 ноября указ о введении военного положения подписал президент Петр Порошенко. Таким образом, военное положение вводится с 9 утра 28 ноября до 27 декабря 2018 года.

Славянцев волнует вопрос, как это скажется на простых жителях.

По словам городского головы Вадима Ляха, никакие ограничения население не затронут.

- На места не поступало никаких распоряжений. Не нужно поддаваться панике. Продолжайте жить обычной жизнью, - обратился мэр к славянцам.

Начальник отдела гражданской обороны Сергей Никулеско, в свою очередь, сообщил, что Донецкая и Луганская области с 2014 года живут в особом режиме, здесь находится штаб ООС и военные имеют всю полноту власти.

- Люди не почувствуют изменений. Не нужно бояться, не нужно скупать в магазинах продукты или снимать деньги с карточек, - сказал он.

Сергей Никулеско также отметил, что на данный момент речь о проведении мобилизации, полной или частичной, не идет. Сейчас на сборы пригласят только резервистов первой очереди. Они уже оповещены через военкоматы.

- Не следует опасаться, что людей будут ловить на улице или снимать с поездов и отправлять в военкомат. Такого не произойдет. Право объявлять мобилизацию остается за президентом. Он четко дал понять. что это возможно только при прямой агрессии России. Пока вероятность этого мала, - говорит начальник отдела гражданской обороны.

Председатель ДонОВГА Александр Куць также подчеркивает, что военное положение фактически не повлияет на жизнь гражданского населения.

- Из 24-х возможных, предусмотренных законом мероприятий, сейчас введены только несколько. Они касаются ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД и координации действий между ними, - говорит губернатор.

По его словам, действия по конфискации автотранспорта или другой собственности, принудительной трудовой повинности, расквартирования личного состава в частном жилье проводиться не будут.

В случае обострения ситуации возможно введение комендантского часа или ограничения на продажу спиртного.

Отметим, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения работают в штатном режиме. Порядок пересечения блокпостов не изменился.

Тем не менее, люди должны понимать, что военное положение предполагает ограничение прав и свобод граждан. Теоретически может быть нарушена неприкосновенность жилья, тайна переписки или телефонных разговоров. Может быть ограничена свобода передвижения и свобода слова. Во время военного положения не будут происходить выборы в объединенных территориальных громадах. Их перенесут на другую дату.

Еще один пункт ограничений оговорен в указе особо. Это запрет на проведение митингов и протестов. Так что забастовки «евробляхеров» на территории Донетчины придется остановить.

Следует помнить, что в законе о военном положении ничего не сказано об ограничении работы банков или валютных операций. Эксперты утверждают, что оснований забирать депозиты, снимать деньги с карточек или скупать валюту нет. Угрожать банковский системе может только паника населения. Если люди начнут массово забирать деньги из банков, тогда действительно возникнут проблемы.

Добавим также, что полиция уже перешла на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность. Но если вы или ваши близкие родственники не относитесь к этим категориям граждан, вас это никак не коснется.

Справедливости ради, отметим, что как все будет протекать на самом деле, можно только догадываться. Ведь военное положение, хоть и в усеченном виде, несмотря на 4,5 года войны вводится в Украине впервые.