Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam

Прибор будет использоваться в местах концентрации ДТП и на 10-километровом аварийно-опасном участке дороги Н-20 (Славянск-Донецк-Мариуполь). В местах фиксации нарушения скоростного режима поставят служебный автомобиль с включенными проблесковыми огнями синего цвета.

Устройство TruCam имеет специальный алгоритм шифровки. Это делает невозможым вмешательство в систему и корректировку данных. Видеосъемка и фотографии нарушений будут длительное время храниться в батальоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями принятых в их отношении постановлениях об административном взыскании.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 122 льоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями КУоАП, за превышение скорости на 20 км/час нарушителю выписывается штраф в 255 грн. Если установленный скоростной режим превышен на 50 км/час, штраф возрастает до 510 гривен.