|6 декабря 2018
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С 3 декабря патрульная полиция Краматорска и Славянска начала использовать устройство TruCam, позволяющее контролировать соблюдение водителями скоростного режима.
Прибор будет использоваться в местах концентрации ДТП и на 10-километровом аварийно-опасном участке дороги Н-20 (Славянск-Донецк-Мариуполь). В местах фиксации нарушения скоростного режима поставят служебный автомобиль с включенными проблесковыми огнями синего цвета.
Устройство TruCam имеет специальный алгоритм шифровки. Это делает невозможым вмешательство в систему и корректировку данных. Видеосъемка и фотографии нарушений будут длительное время храниться в батальоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями принятых в их отношении постановлениях об административном взыскании.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 122 льоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями КУоАП, за превышение скорости на 20 км/час нарушителю выписывается штраф в 255 грн. Если установленный скоростной режим превышен на 50 км/час, штраф возрастает до 510 гривен.
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• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
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• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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С 3 декабря патрульная полиция Краматорска и Славянска начала использовать устройство TruCam, позволяющее контролировать соблюдение водителями скоростного режима.