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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam

Павел Коротенко
6 декабря 2018 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 3 декабря патрульная полиция Краматорска и Славянска начала использовать устройство TruCam, позволяющее контролировать соблюдение водителями скоростного режима.

Прибор будет использоваться в местах концентрации ДТП и на 10-километровом аварийно-опасном участке дороги Н-20 (Славянск-Донецк-Мариуполь). В местах фиксации нарушения скоростного режима поставят служебный автомобиль с включенными проблесковыми огнями синего цвета. 

Устройство TruCam имеет специальный алгоритм шифровки. Это делает невозможым вмешательство в систему и корректировку данных. Видеосъемка и фотографии нарушений будут длительное время храниться в батальоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями принятых в их отношении постановлениях об административном взыскании. 

Напоминаем, что в соответствии со ст. 122 льоне патрульной полиции, что позволит использовать их в суде при оспаривании водителями КУоАП, за превышение скорости на 20 км/час нарушителю выписывается штраф в 255 грн. Если установленный скоростной режим превышен на 50 км/час, штраф возрастает до 510 гривен.

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Комментарии к статье «Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam»

С 3 декабря патрульная полиция Краматорска и Славянска начала использовать устройство TruCam, позволяющее контролировать соблюдение водителями скоростного режима.

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