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Фотофакт

Мелочь, а приятно

В Славянском районе стало на 8 заказников больше

Павел Коротенко
6 декабря 2018 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На плановую сессию 28 ноября явились только 18 депутатов. На внеочередное заседание 30 числа удалось собрать 27 районных избранников.

На территории Черкасской ОТГ появилось 8 новых заказников. Такое решение депутатский корпус Славянского района принял на внеочередной сессии, состоявшейся 30 ноября.

Неотложные вопросы

Внеочередное заседание было объявлено в связи с тем, что на плановую сессию 28 ноября не удалось собрать кворум. Тогда прозвучало два предложения: вынести вопросы на декабрьскую "бюджетную" сессию или организовать внеочередную. Учитывая неотложность некоторых пунктов повестки дня, депутаты остановились на втором варианте.

В частности, на сессии были внесены изменения в программу социально-экономического развития Славянского района. Депкорпус выделил 37 тыс. грн на приобретение и монтаж стеллажей для отдела государственной регистрации, а также 31,6 тыс. грн на покупку оргтехники для районной библиотечной системы. 970 тыс. грн предусмотрено для проведения инвентаризации земельных участков в рамках земельной реформы. Еще 704 тыс. грн планируется привлечь на эти цели из других источников. Около миллиона гривен утвердили для обеспечения медобслуживания отдельных категорий граждан: 704 тыс. грн пойдет на лекарственные препараты для онкобольных, 238 тыс. грн - на продукты лечебного питания для детей, больных фенилкетонурией. Соответствующие изменения были внесены и в районный бюджет 2018 года.

Природоохранный фонд и мораторий

С учетом решения Черкасского поселкового совета депутатский корпус утвердил образование на территории Славянского района нескольких новых природоохранных объектов. Среди них - 4 ботанических заказника -"Камень-байрак" (84,6 га), "Ивановская дубрава" (66,5 га), "Сухая балка" (71,4 га), "Валуны" (11,6 га); 3 ландшафтных заказника - "Протопоповский лес" (33 га), "Карачуновская балка" (220 га), "Запруда на р. Сухой Торец" (1037 га) и лесной заказник "Сад пана Бантыша" (66,1 га). Все новосозданные природоохранные объекты имеют статус "местного значения".

Плавный ход заседания нарушился после рассмотрения повестки дня. Так, в разделе "разное" депутат Дмитрий Казацкий выразил обеспокоенность возможной отменой моратория на продажу земли. По его мнению, это угрожает государству крахом. Он допустил возможность внедрения такой инициативы под прикрытием военного положения. В связи с этим депутат предложил коллегам на следующей сессии утвердить обращение к правительству с требованием отказаться от отмены моратория. Реагируя на выступление, председатель Славянской РГА Юрий Данилюк призвал не сеять среди депутатов и жителей района панику и, тем более, не спекулировать на введении в 10 областях чрезвычайного правового статуса.

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Комментарии к статье «В Славянском районе стало на 8 заказников больше»

На территории Черкасской ОТГ появилось 8 новых заказников. Такое решение депутатский корпус Славянского района принял на внеочередной сессии, состоявшейся 30 ноября.

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