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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Странности школьного карантина-2018

Светлана Вьюниченко
6 декабря 2018 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В нынешнем учебном году карантинные мероприятия в школах Славянска начались неожиданно рано. Первыми, 28 ноября, на «дополнительные каникулы» из-за превышенного эпидпорога ушли ООШ №№ 13 и 17. На следующий день к ним присоединилась Святогорская общеобразовательная школа.

В этих трех учебных заведениях занятия возобновляются со среды, 5 декабря. В тот же день карантин начинается еще в двух школах - №9 и №14 (бывший интернат №1).

- Мы мониторим ситуацию в ручном режиме. Классные руководители обзванивают родителей отсутствующих детей и выясняют, здоров ли ребенок. Если оказывается, что более 20% учеников отсутствуют по болезни, вводится карантин, - объясняет заместитель городского головы Юрий Подлесный. 

По его словам, зачастую заболевшие дети не обращаются к врачу. Это усложняет введение карантина даже в том случае, если он необходим. Так, в «карантинящих» школах из 84 заболевших в амбулаторию обратились лишь 14. 

Отметим, что пока карантин в школах вводится исключительно по ОРВИ. Юрий Подлесный рассказал, что грипп в Славянске еще не фиксировали.  

Добавим, что школы Краматорска планируют отправить на карантин в полном составе еще на этой неделе.

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Комментарии к статье «Странности школьного карантина-2018»

В нынешнем учебном году карантинные мероприятия в школах Славянска начались неожиданно рано. Первыми, 28 ноября, на «дополнительные каникулы» из-за превышенного эпидпорога ушли ООШ №№ 13 и 17. На следующий день к ним присоединилась Святогорская общеобразовательная школа.

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