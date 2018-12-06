Армия и волонтеры - две половинки одной победы

|6 декабря 2018
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В библиотеке имени М. Петренко 4 декабря прошло мероприятие, приуроченное сразу к двум календарным событиям: Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря, и Дню Вооруженных Сил Украины, который празднуется 6 декабря.
Как говорили участники, два этих праздника недаром расположены так близко по времени. Ведь военнослужащие и волонтеры - это, по сути, одна команда, сплотившаяся вокруг общей цели по защите отечества от вражеского нападения извне и расшатывания государства изнутри. За минувшие 4 с половиной года многое в стране поменялось. Стихийное волонтерство переросло в мощное движение с широкими связями как в Украине, так и за рубежом. Возрос и потенциал ВСУ.
Сравнивая 2014-й с 2018-м, волонтеры констатировали, что теперь материальное и техническое обеспечение украинской армии неизмеримо улучшилось. Но потребность в моральной поддержке все так же актуальна. С этим согласились и присутствовавшие на встрече военные. Они признавались, что даже в самые тяжелые минуты ничто так не мотивировало их, как бесхитростный детский рисунок или искреннее письмо с пожеланием скорейшей победы и благополучного возвращения домой. Такие послания, по словам солдат, вкладывают смысл в тяготы воинской службы и напоминают о том, что за спиной у армии стоит народ, верящий в мужество своих бойцов и рассчитывающий на их защиту от агрессора.
За воспоминаниями о воинских и волонтерских буднях собравшиеся помянули и тех, кто заплатил за приближение победы своей жизнью. В который раз перед минутой молчания прозвучали имена наших земляков - Романа Напрягло, Николая Колосовского и Андрея Ременюка.
Их родные также были в зале. Они попросили не забывать погибших ребят и пожелали, чтобы поскорее наступило время, когда матерям украинских воинов больше не приходилось надевать черные платки.
В ходе мероприятия краеведы СКНАУ презентовали подготовленную ими книгу "Наши друзья - военные". Она посвященную бойцам, с которыми авторы познакомились после освобождения "Славика". Так между собой называли город военные. Кроме того, студенты подготовили небольшой литературно-музыкальный концерт. Закономерным финалом встречи стала передача волонтерами Славянска медикаментов и украинских флагов представителям ВСУ. Это еще раз подтвердило неразрывную связь между фронтом и гражданским тылом, чтящим стойкость своих защитников и готовым помогать им всеми доступными средствами.
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Приветствую, гость! Вход
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• Армия и волонтеры - две половинки одной победы
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• Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого
• В Славянском районе стало на 8 заказников больше
• Пляж «У соленых озер» практически готов
• Борьба за светофор окончилась победой граждан
• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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В библиотеке имени М. Петренко 4 декабря прошло мероприятие, приуроченное сразу к двум календарным событиям: Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря, и Дню Вооруженных Сил Украины, который празднуется 6 декабря.