Армия и волонтеры - две половинки одной победы

Как говорили участники, два этих праздника недаром расположены так близко по времени. Ведь военнослужащие и волонтеры - это, по сути, одна команда, сплотившаяся вокруг общей цели по защите отечества от вражеского нападения извне и расшатывания государства изнутри. За минувшие 4 с половиной года многое в стране поменялось. Стихийное волонтерство переросло в мощное движение с широкими связями как в Украине, так и за рубежом. Возрос и потенциал ВСУ.

Сравнивая 2014-й с 2018-м, волонтеры констатировали, что теперь материальное и техническое обеспечение украинской армии неизмеримо улучшилось. Но потребность в моральной поддержке все так же актуальна. С этим согласились и присутствовавшие на встрече военные. Они признавались, что даже в самые тяжелые минуты ничто так не мотивировало их, как бесхитростный детский рисунок или искреннее письмо с пожеланием скорейшей победы и благополучного возвращения домой. Такие послания, по словам солдат, вкладывают смысл в тяготы воинской службы и напоминают о том, что за спиной у армии стоит народ, верящий в мужество своих бойцов и рассчитывающий на их защиту от агрессора.

За воспоминаниями о воинских и волонтерских буднях собравшиеся помянули и тех, кто заплатил за приближение победы своей жизнью. В который раз перед минутой молчания прозвучали имена наших земляков - Романа Напрягло, Николая Колосовского и Андрея Ременюка.

Их родные также были в зале. Они попросили не забывать погибших ребят и пожелали, чтобы поскорее наступило время, когда матерям украинских воинов больше не приходилось надевать черные платки.

В ходе мероприятия краеведы СКНАУ презентовали подготовленную ими книгу "Наши друзья - военные". Она посвященную бойцам, с которыми авторы познакомились после освобождения "Славика". Так между собой называли город военные. Кроме того, студенты подготовили небольшой литературно-музыкальный концерт. Закономерным финалом встречи стала передача волонтерами Славянска медикаментов и украинских флагов представителям ВСУ. Это еще раз подтвердило неразрывную связь между фронтом и гражданским тылом, чтящим стойкость своих защитников и готовым помогать им всеми доступными средствами.