|6 декабря 2018
|Просмотров: 27
|
В Киеве состоялась пятая церемония вручения премии «Евромайдан SOS-2018”. На нее съехались более сотни волонтеров со всей Украины. К гордости славянцев, одним из лауреатом премии стал пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник (на фото).
В сопроводительном тексте указывается, что с 2014 года он спас 4 тысячи человек. 16 тысяч жителей оккупированных территорий, благодаря его волонтерской деятельности, были вывезены на мирную землю. Кроме того, пастор организовал центр приема переселенцев, через который прошли 216 человек. 47 из них пребывают в центре и сейчас.
Нужно отметить, что волонтерское сообщество оценило заслуги Петра Дудника более высоко, чем депутаты Славянского горсовета, отказавшие ему в звании «Почетный гражданин города Славянска».
Помимо Петра Дудника, лауреатами премии стали жительница Ясиноватой Ирина Довгань, которую оккупанты в 2014 году привязали к «столбу позора». Сейчас женщина активно занимается волонтерской деятельностью. Награда досталась также гражданину США Полу Хатчинсону. Он основал в Межигорье детский дом «Малятко» и приют для животных «SOS-animals». Также Пол работал в зоне боевых действий водителем кареты скорой помощи. Четвертую премию получила крымчанка Ирина Тремп, занимающаяся поддержкой политзаключенных, содержащихся в Симферопольском СИЗО.
6 декабря 2018
• В Славянске официально открылся ЦПАУ
• Десять дней военного положения: полет нормальный
• Петр Дудник - лауреат волонтерской премии
• Армия и волонтеры - две половинки одной победы
• Странности школьного карантина-2018
• Благоустройство и модернизация
• Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого
• В Славянском районе стало на 8 заказников больше
• Пляж «У соленых озер» практически готов
• Борьба за светофор окончилась победой граждан
• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
— 6 декабря 2018 —
Совет обороны, созданный в Славянске, является консультативным органом. В его обязанности входит оповещение населения об опасности и организация эвакуации. Все решения будет приниматься штаб ООС. Об этом на пресс-конференции 4 декабря рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.
— 6 декабря 2018 —
В библиотеке имени М. Петренко 4 декабря прошло мероприятие, приуроченное сразу к двум календарным событиям: Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря, и Дню Вооруженных Сил Украины, который празднуется 6 декабря.
— 6 декабря 2018 —
В нынешнем учебном году карантинные мероприятия в школах Славянска начались неожиданно рано. Первыми, 28 ноября, на «дополнительные каникулы» из-за превышенного эпидпорога ушли ООШ №№ 13 и 17. На следующий день к ним присоединилась Святогорская общеобразовательная школа.
— 6 декабря 2018 —
На территории Черкасской ОТГ появилось 8 новых заказников. Такое решение депутатский корпус Славянского района принял на внеочередной сессии, состоявшейся 30 ноября.
Приветствую, гость! Вход
6 декабря 2018
• В Славянске официально открылся ЦПАУ
• Десять дней военного положения: полет нормальный
• Петр Дудник - лауреат волонтерской премии
• Армия и волонтеры - две половинки одной победы
• Странности школьного карантина-2018
• Благоустройство и модернизация
• Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого
• В Славянском районе стало на 8 заказников больше
• Пляж «У соленых озер» практически готов
• Борьба за светофор окончилась победой граждан
• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Петр Дудник - лауреат волонтерской премии»
В Киеве состоялась пятая церемония вручения премии «Евромайдан SOS-2018”. На нее съехались более сотни волонтеров со всей Украины. К гордости славянцев, одним из лауреатом премии стал пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник (на фото).