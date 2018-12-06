Петр Дудник - лауреат волонтерской премии

В Киеве состоялась пятая церемония вручения премии «Евромайдан SOS-2018”. На нее съехались более сотни волонтеров со всей Украины. К гордости славянцев, одним из лауреатом премии стал пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник (на фото).

В сопроводительном тексте указывается, что с 2014 года он спас 4 тысячи человек. 16 тысяч жителей оккупированных территорий, благодаря его волонтерской деятельности, были вывезены на мирную землю. Кроме того, пастор организовал центр приема переселенцев, через который прошли 216 человек. 47 из них пребывают в центре и сейчас.

Нужно отметить, что волонтерское сообщество оценило заслуги Петра Дудника более высоко, чем депутаты Славянского горсовета, отказавшие ему в звании «Почетный гражданин города Славянска».

Помимо Петра Дудника, лауреатами премии стали жительница Ясиноватой Ирина Довгань, которую оккупанты в 2014 году привязали к «столбу позора». Сейчас женщина активно занимается волонтерской деятельностью. Награда досталась также гражданину США Полу Хатчинсону. Он основал в Межигорье детский дом «Малятко» и приют для животных «SOS-animals». Также Пол работал в зоне боевых действий водителем кареты скорой помощи. Четвертую премию получила крымчанка Ирина Тремп, занимающаяся поддержкой политзаключенных, содержащихся в Симферопольском СИЗО.