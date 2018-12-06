Десять дней военного положения: полет нормальный

Совет обороны, созданный в Славянске, является консультативным органом. В его обязанности входит оповещение населения об опасности и организация эвакуации. Все решения будет приниматься штаб ООС. Об этом на пресс-конференции 4 декабря рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Мэр несколько раз подчеркнул, что на данный момент никакой угрозы нет. Просто руководство выполняет действия, предписанные военным положением.

- Такой совет существовал в городе и ранее, регулярно проходили его заседания. Ведь Донецкая область живет в особом режиме с 2014 года, - говорит Вадим Лях.

По его словам и по словам начальника отдела гражданской обороны Сергея Никулеско, сейчас идет проверка способности местных властей быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию. Поэтому на ближайшую сессию горсовета будут вынесены вопросы об утверждении программы по гражданской обороне и созданию резервного фонда. Он составит 400 тыс. грн. Эти деньги в городской казне предусмотрят на тот случай, чтобы опасность, если она случится, не застала Славянск врасплох и люди не оказались предоставлены сами себе.

Отметим, что на данный момент из 56 имеющихся в Славянске бомбоубежищ, готовы принять население лишь 23. Некоторые помещения находятся в ведении предприятий-банкротов, их состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Однако, по словам мэра, тратить средства на приведения таких бомбоубежищ в порядок город не может и не будет.

Интересным является и еще один момент. Как рассказал Сергей Никулеско, вопросы гражданской обороны и безопасности относятся к таким, которые жители должны изучать самостоятельно. То есть городская власть лишь обеспечивает доступ у информации. Знакомиться ли с ней - каждый решает для себя сам.

- На сайте городского совета имеется перечень помещений, где в случае опасности могут укрыться люди. Там описано их состояние, количество человек, которые поместятся. Указано даже, у кого находится ключ. Каждый желающий может ознакомиться со списком. Проверять, кто это сделал, а кто нет - местные власти не обязаны, - объясняет начальник отдела гражданской обороны.

Со своей стороны Вадим Лях добавил, что активизация работы по проверке состояния бомбоубежищ и по проведению «тренировочных тревог» может вызвать в городе нездоровый ажиотаж.

- Представьте, как отреагируют люди, если мы пойдет по частному сектору и начнем спрашивать, готовы ли они соседей в погреб к себе пустить. Не нужно сеять панику. Вся работа ведется в плановом порядке, форсировать ее необходимости нет, - уверен градоначальник.

В Славянске создан совет обороны

В связи с введением военного положения, в населенных пунктах приграничных регионов начали создаваться специальные органы – советы обороны. В Славянске такая структура формируется распоряжением городского головы от 29 ноября.

Как следует из документа, размещенного на сайте Славянского горсовета, в состав совета должны обязательно войти три должностных лица: мэр (председатель), его заместитель и секретарь, обязанности которого возлагаются на начальника отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы.

Кроме того, предусмотрено включение в совет руководителей других структурных подразделений: Славянского отдела полиции, патрульной полиции Славянска и Краматорска, городской прокуратуры, местных отделов СБУ, МЧС и налоговой инспекции, военного комиссариата, воинской части 3035, а также Донецкого зонального отдела военной службы правопорядка. Этот перечень чиновников и офицеров содержит примечание – «по согласию». Точный количественный и персональный состав образованного совета обороны будет опубликован позже.