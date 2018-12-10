Уважение к беззащитным – ценная инвестиция в успешное будущее

В мире проживает более 650 миллионов людей с особыми физическими потребностями, из них в Украине – около трех миллионов. Тема жизни инвалидов в нашей стране очень актуальна.

Программой партии «Основа» «Уважение – каждому» предусмотрены серьезные обязательства не только по отношению к людям труда, но и большие изменения в социальной сфере. То положение, что социально незащищенные слои населения должны получать достойную заботу от государства, не обсуждается.



«Государство должно взять на себя обязательства по помощи незащищенным слоям общества до достижения целевых показателей развития экономики до 2030 года», – зафиксировано в политической платформе «Наша Основа», одобренной сентябрьским съездом партии.

Для лиц с физическими недостатками особенно важны меры относительно возможности получения образования. Ведь оно является одним из наиболее эффективных путей выхода человека с особыми потребностями из состояния изолированности от общества.

На сегодня ситуация в Украине такова, что обеспечение образования детям-инвалидам находится на достаточно низком уровне, существующие учебные заведения не дают возможности реализовать себя и имеют множество недостатков.

А ведь сейчас в Украине из более 2,6 млн. человек с инвалидностью, 160 тысяч – дети с инвалидностью. При этом в учебных заведениях всех уровней обучаются лишь 95 тысяч детей, учащихся и студентов с инвалидностью. К тому же численность студентов с инвалидностью в вузах на протяжении последних 4 лет постоянно сокращается – с 20 тыс. человек в 2013 году до 13 тыс. человек в 2017 году.

Молодым людям с особыми потребностями необходимо создавать благоприятные условия для всестороннего развития, для усвоения ими знаний и навыков, которые будут им необходимы для получения школьного и вузовского образования, для их социальной адаптации в обществе. Они должны иметь возможность принимать посильное участие в политической и экономической жизни страны.

Мы предлагаем предоставлять детям-инвалидам полный социальный пакет по лечению, передвижению, обучению и получению профессии.

Отдельно следует остановиться на проблеме трудоустройства инвалидов. Практика показывает, что привлечение граждан с инвалидностью в сферу труда важно, как для государства, так и для них самих, поскольку повышается их жизненный уровень, увеличивается платежеспособность, а также появляется возможность самореализации.

Во многих странах созданы такие условия, что работающие инвалиды составляют в среднем половину лиц от общего числа людей с ограниченными возможностями. Так, в США работают 29% граждан, имеющих нарушения здоровья, в Великобритании – 40%, Италии – 55%, Швеции – 60%, Китае – 80%.

К сожалению, в Украине уровень официально трудоустроенных людей с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста, - крайне низкий. Таковых в стране сейчас насчитывается лишь около 11 тысяч человек.

Занятость людей с инвалидностью обеспечат следующие пункты программы партии «Основа»:

- государственная программа социализации воинов АТО, предоставление им грантов на создание малых предприятий, льгот на приобретение жилья;

- налоговые каникулы для СПД-инвалидов, которые начинают свое собственное малое предпринимательство;

- предоставление инвалидам грантов на обучение новой профессии в сфере инновационной и креативной экономики.

Что касается пенсионного обеспечения социально не защищенных граждан, то оно должно быть повышено. Пенсии в размере 1,5-2,4 тыс. грн., которые сейчас получают 2,2 млн. граждан по инвалидности, потере кормильца или социальные пенсии – это не защита, а ее имитация со стороны украинского государства (граждан таких категорий по состоянию на 01.01.2018г в Украине было около 1,4 млн., 0,7 млн. и менее 0,1 млн. человек соответственно).

Партия «Основа» предпринимает также конкретные шаги по реализации своей социальной политики. И в первую очередь, поддерживается развитие материальной базы для лечения и реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями. Потому что в Украине – низкий уровень обеспеченности людей с инвалидностью современными индивидуальными и техническими средствами реабилитации. Только детям с инвалидностью номинально требуется более 110 тысяч единиц технических средств реабилитации. А специальным автотранспортом люди с инвалидностью практически перестали обеспечиваться. За 2017 год спецтранспорт получили только 170 людей с инвалидностью из 62 тысяч имевших на него законное право. При таких темпах подавляющее число нуждающихся транспортное средство при жизни получить не успеет.

Что касается реальной помощи конкретным детским учреждениям и персонально молодым людям, нуждающимся в лечении и в средствах реабилитации, то, к примеру, в сентябре 2018 года в Тернополе открыт творческий Центр молодежных инициатив для молодых людей с ограниченными физическими возможностями и для всех талантливых студентов. В октябре коростеньскому Центру реабилитации детей-инвалидов «Джерело надії» вручили реабилитационную клетку «Паук» для восстановления функций движения у детей с инвалидностью. А на Харьковщине совсем недавно помогли со срочной операцией маленькой девочке из поселка Двуречная и спасли ей слух.

Для партии «Основа», для каждого ее представителя сегодня крайне важна социальная миссия. Социальная ответственность государства в нашем понимании – это эффективно функционирующая система социальной защиты граждан и конкретные действия власти, наглядно демонстрирующие, что социально незащищенные граждане государству нужны, и что поддержка людей с особыми потребностями – это ценная инвестиция государства в успешное будущее страны.