Новые «Дети войны»: как оформить статус своему ребенку

Боевые действия на востоке страны продолжаются уже пятый год. За это время, как и после Второй мировой, появились новые «дети войны». Государство дает право оформить ребенку, проживающему в зоне, где ведутся или велись военные действия, специальный статус.

Насколько это востребовано в Славянске? Выясняли журналисты «ТВ плюс».

Кто имеет право

Еще в начале 2018 года получить статус «ребенок войны» могли лишь дети, серьезно пострадавшие во время проведения АТО или ООС. Процедура требовала посещения множества инстанций, обращений в суд и медучреждения за всевозможными подтверждениями.

Сейчас все очень упростилось. Получить статус имеют право: дети, которым уже присвоили статус внутренне перемещенных лиц. Дети, чьи родители погибли или получили ранения во время боевых действий. Дети проживающие в зоне проведения АТО/ООС. Если ребенок был ранен, получил контузию или увечье. Когда ребенок стал жертвой физического или сексуального насилия. Если ребенок был похищен или незаконно вывезен из страны. Когда ребенка заставляли участвовать в военизированных или вооруженных формированиях. Если детей незаконно удерживали (в том числе в плену). Когда ребенок подвергался психологическому насилию.

Отметим, что дети, проживающие во временно оккупированных районах («ДНР», «ЛНР»), тоже могут получить такой статус, если переедут на подконтрольную Украине территорию.

Если подростку уже исполнилось 18 лет, но на момент начала боевых действий он был несовершеннолетним, он также может заняться оформлением документов на получение статуса. Причем, после 14 лет имеющие паспорт подростки могут сделать это, как при помощи взрослых, так и самостоятельно.

Сколько их, детей войны

Все категории, кроме последней, по-прежнему требуют подтверждений. Но доказывать факт психологического насилия не нужно. Достаточно того, что ребенок весной и летом 2014 года проживал (был зарегистрирован) в Славянске.

Как рассказала начальник службы по делам детей Елена Соколова, на сегодняшний день в городе принято 281 решение о присвоении статуса. Еще около 80 дел находятся на рассмотрении. Всего же на момент оккупации в городе по официальной статистике проживало около 21 тыс. детей.

Гораздо больше дел - около 600 - на данный момент обрабатывает Центр социальных служб по делам детей, семьи и молодежи. Его руководитель Вера Павлова объясняет, что первоначально все документы нужно подавать именно сюда.

Какие документы нужны

Начать сбор документов следует с получения справки о регистрации места проживания ребенка. Она засвидетельствует, что несовершеннолетний на апрель 2014 года действительно проживал в Славянске. Эту справку берут в ЦПАУ. Внутренне перемещенным лицам такая справка не нужна. Им достаточно предъявить оригинал и копию справки ВПЛ.

Кроме вышеуказанного документа, понадобятся свидетельство о рождении либо паспорт ребенка; паспорт одного из родителей. Все документы подаются в форме «оригинал и копия».

Центр соцслужб

С этими документами необходимо обратиться в ЦСССДМ. Он находится на первом этаже исполкома, напротив охранника, кабинет 137. Сначала нужно взять талончик. Их выдают по понедельникам и средам. Потом явиться на прием в указанное время.

- На приеме мы заполним так называемый «Вывод оценки нужд семьи». Здесь, со слов родителей, укажем, как именно психологически страдал ребенок. Это может быть смена школы, садика, переезд, необходимость расстаться с бабушкой-дедушкой, домашними животными. Тот факт, что ребенку дарили подержанные вещи или игрушки - как беженцу, тоже идет в «копилку», - рассказывает Вера Павлова.

По ее словам, этот «Вывод» - чистая формальность. Тот факт, что славянцы, пережившие войну, пострадали психологически, не нуждается в доказательствах.

Служба по делам детей

Получив «Вывод» и приложив его к другим документам, соискатель отправляется в кабинет 432, расположенный на 4-м этаже исполкома. Здесь в приемные дни он пишет заявление о присвоении статуса «Ребенок войны».

- Потом это заявление будет рассмотрено на депутатской комиссии и исполком примет решение, - говорит Елена Соколова.

Что это дает

По ее словам, сейчас такие дела поступают массово. Но нужен ли его ребенку такой статус - каждый родитель решает самостоятельно.

- Иногда люди сначала приносят к нам документы, а потом забирают их. Их пугает, что все дети, получившие статус, заносятся в Единую государственную базу. Она так и называется «Дети войны». По мнению «отказников», на ребенке будет стоять «клеймо», и он может не поступить в какие-то вузы, - говорит Вера Павлова.

Стоит добавить, что на сегодняшний день такой статус действительно не дает никаких преимуществ или привилегий. Но он выдается на всю жизнь. И если маленький переселенец, наконец, вернувшись домой после окончания войны потеряет статус ВПЛ, то эта категория у него останется. Как будет потом, сказать сложно. В конце концов, дети Второй мировой тоже получили льготы не сразу.