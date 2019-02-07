Героям Крут и героям современности: в Славянске почтили память защитников Украины

Тематический урок для учащихся СКНАУ прошел накануне памятной даты в центральной библиотеке им. Петренко. На нем рассказывали о деталях боя на подступах к Киеву, его историческом значении для Украинской Народной Республики, звучали биографии некоторых героев той битвы и фонограмма гимна Украины, записанная в 1916 году. Еще одним аудиовизуальным фрагментом урока был просмотр трейлера нового продукта отечественной киноиндустрии - фильма "Круты-1918", премьера которого состоится 9 февраля.

29 января в 14:00 на площадке перед исполкомом состоялась официальная акция в честь Дня памяти. Участие в ней приняли работники исполкома, представители силовых структур и активисты историко-поисковой организации "Плацдарм", одетые в форму УНР. Отдав дань памяти героям далеких событий, собравшиеся поднялись на 2-й этаж административного здания. Там они возложили цветы к стенду с портретами украинских военнослужащих, погибших под Славянском весной-летом 2014-го. На сайте городского совета в этот день появилась публикация, посвященная Дню памяти героев Крут.

Вечерняя программа проходила по сценарию патриотически настроенной общественности. В 17:00 активисты подняли на флагштоки возле исполкома два флага - красно-черное знамя УПА и флаг Славянска. Первое полотнище закрепили под государственным флагом Украины, второе - под стягом Евросоюза.

В 18:00 несколько десятков горожан поддержали всеукраинскую традицию марша памяти. Напомним, что в столице это шествие заканчивается у Аскольдовой могилы, где покоится прах 28 замученных большевиками молодых добровольцев. В Славянске шествие было факельным и финишировало у памятника Тарасу Шевченко. Здесь прошел небольшой митинг. На нем общественники говорили о событиях вековой давности и удивительном совпадении тогдашних и сегодняшних исторических обстоятельств и вызовов. Но главной темой был призыв учиться на ошибках прошлого и не допускать того, чтобы внутреннее политическое противостояние не сделало Украину беззащитной перед внешним врагом.