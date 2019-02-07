Славянску нужен «вытрезвитель» и приют для бездомных собак

|31 января 2019
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В центральной библиотеке Славянска 24 января собралась рабочая группа по вопросам общественной безопасности. Кроме представителей местной власти и славянских депутатов, в нее вошли сотрудники ПРООН и полиции.
Примером удачного взаимодействия был назван открытый в городе «Шелтер» - центр для людей, пострадавших от семейного насилия. За неполный год его услугами пришлось воспользоваться 326 жителям города - женщинам, часто с детьми. Всего за года в Славянске было зафиксировано 765 случаев домашнего насилия. Также у нерадивых родителей изъяли 29 детей. Аналогов такого учреждения, по словам сотрудников ПРООН, в Украине больше нет.
Сейчас, как выяснилось, в Славянске реализовывается пилотных проект по разработке отчетности полиции перед громадой. Потом его планируют распространить на всю страну.
Пример новой отчетности был продемонстрирован на заседании. И хотя над этой задачей работал целый харьковский институт социологии, из нового в ней была только форма подачи - не на бумажке, а на переносном экране. Все остальное оставалось прежним - сухие цифры. Правда, теперь заключенные в разнообразное цветовое наполнение. Не всегда, кстати заметное из-за фона. Отметим, что такие данные полиция доводила до сведения громады и ранее, поскольку этого требует законодательство.
Присутствующие назвали новый отчет «советским наследием» и перевели разговор на насущные проблемы. Так, городской голова Вадим Лях предложил рассмотреть совместный проект о создании специализированного лечебного отделения, куда можно было бы отправлять граждан, подобранных в нетрезвом виде на улицах.
- Это проблема для города. И ее решение могло бы послужить примером для других населенных пунктов. Сейчас таких «клиентов» привозят, в основном, в горбольницу №1. Во врачебной помощи, они, как правило, не нуждаются. Им нужно просто проспаться. Но на улице, особенно зимой, людей бросать нельзя, и другого выхода пока нет. Это создает неудобства как для персонала больницы, так и для пациентов, - говорит мэр.
По его мнению, специальную «базу» можно создать при центре ночного пребывания, расположенного в пер. Лермонтова. Там же работали бы и медики. Нетрезвых граждан доставляли бы туда, осматривали. и лишь тех, кто действительно нуждается в неотложной помощи, направляли бы в соответствующую больницу.
Представители ПРООН согласились с актуальностью темы, предложили написать проект и принять участие в конкурсе.
Еще одной просьбой от громады стал вопрос открытия приюта для бездомных животных на базе учреждения, расположенного на ул. Ярослава Мудрого, 100. Здание бывшего детприемника находится на балансе МВД. Город просит правоохранителей повлиять на областной начальство и отдать здание местной власти в аренду.
По мнению славянских депутатов, такое сотрудничество значит гораздо больше и проявляется куда наглядней, чем любые, самые красочные, отчеты.
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Комментарии к статье «Славянску нужен «вытрезвитель» и приют для бездомных собак»
В центральной библиотеке Славянска 24 января собралась рабочая группа по вопросам общественной безопасности. Кроме представителей местной власти и славянских депутатов, в нее вошли сотрудники ПРООН и полиции.