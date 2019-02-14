Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем

С нового учебного года педагогический лицей может переехать в ООШ №17. Местные власти готовы вкладывать средства в этот проект. Но окончательное решение должны принять родители. Об этом рассказал городской голова Славянска Вадим Лях на пресс-конференции 12 февраля.

Газета «ТВ плюс» уже поднимала вопрос о наполняемости учебных заведений в мкр-нах Артема-Лесной. Однако теперь тема получила дополнительное развитие.

На базе 17-й школы городские власти хотят открыть многопрофильное специализированное общеобразовательное заведение. Для детей с 1 по 4 класс включительно оно будет работать, как обычная школа. С пятого класса ученики, не покидая стен альма-матер, переходят в гимназию. Здесь планируется внедрить профильное образование. Условно в гимназии будут предлагать два направления: филологическое и физико-математическое. Часть детей, которых не устраивает такая специализация, либо которым она вовсе не нужна, смогут заниматься по общеобразовательному профилю. Начиная с 10-го класса дети переходят в лицей. Кроме вышеназванных в нем предлагается открыть профиль с упором на естественные науки.

- Школа №17 рассчитана на 1150 учеников. На сегодня здесь занимаются чуть более 700 детей. И дальше этот разрыв будет расти, поскольку сейчас в школу идут дети, рожденные в период демографического пика. С 2021 года пойдет спад, - объясняет заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Кроме того, часть родителей в качестве учебного заведения для своих детей выберет отремонтированную и оснащенную по последнему слову техники ООШ №13. Уже сейчас, говорит профильный зам, в первые классы 13-й школы записались 120 человек.

Конгломерат начальная школа- гимназия-лицей позволил бы наполнить учебное заведение и стал бы его «изюминкой».

По словам мэра, сейчас в лицее учатся 270 человек. На аренду помещения для них город ежегодно тратит 700 тыс. грн.

- Мы готовы вложить эти деньги в новые лаборатории, лингафонные кабинеты, новую спортплощадку для ООШ №17. Но решать будут родители. Если они не согласятся, мы найдем для лицея другой вариант, - говорит Вадим Лях.

Юрий Подлесный рассказывает, что на данном этапе идут встречи с педагогическими коллективами и родителями, чьи дети посещают данные учебные заведения.

- Иногда приходится слышать аргументы типа «все равно все решат за нас». Это не так. Решать будут только родители - путем заполнения опросников. Никто из представителей власти к ним отношения иметь не будет, - объясняет заместитель городского головы.

Сейчас, говорят оба чиновника, у родителей разные настроения. Большую роль, по их мнению, сыграло то, что в школе №17 второй учебный год находятся «на подселении» ученики из 13-й школы. Люди просто устали от «квартирантов». А потому не горят желанием снова запускать проект «два в одном». Ведь, по сути, в стенах школы вновь будут соседствовать два учебных заведения: со своими порядками, администрацией и педсоставом.

Однако городские власти называют превращение школы в гимназию отличным выходом. Они также уверяют, что ни одна ставка ни в школе, ни в лицее сокращена не будет.