В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане

|21 февраля 2019
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Возле памятника воинам-афганцам 15 февраля прошел митинг, посвященный Дню участников боевых действий на территории других государств.
Начиная с 1992 года, украинская армия принимала участие в 24 миротворческих военных операциях, проводившихся под эгидой ООН и НАТО. Дважды за это время, с 2001-го по 2005-й и с 2007-го по 2014 годы, украинские военнослужащие выполняли свой воинский долг в Афганистане. Однако на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине, День участников боевых действий на территории других держав ассоциируется, в первую очередь, с военным конфликтом 1979-1989 гг. Возможно, потому, что отмечается он 15 февраля - в день вывода советских войск из Афганистана.
По сегодняшним официальным данным, в той войне участвовали 160 тысяч украинцев. 12 тысяч из них получили ранения, 3600 - погибли. В Славянске на памятнике воинам-афганцам начертаны имена 22 не вернувшихся из Афганистана молодых горожан. На траурном митинге каждого из них вспомнили поименно. Здесь собрались ветераны афганской войны, представители силовых структур, работники исполкома, студенты и общественность.
Мероприятие было не очень продолжительным и состояло из нескольких речей. Выступающие отметили героизм и самопожертвование воинов-афганцев, поблагодарили их за честно исполненный воинский долг и призвали всех, особенно молодежь, брать с героев пример. Ничего, увы, не говорилось на мероприятии о проблемах, с которыми столкнулись вернувшиеся из Афганистана бойцы. О циничных заявлениях местных чиновников "мы вас туда не посылали"; о торговле оружием и наркотиками, курировавшейся командованием военного контингента ВС СССР; о погибших мирных жителях и разрушенных селениях. Война по определению не может быть красивой. И воспоминания о ней, как нам кажется, должны быть не столько пафосны, сколько объективны.
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Возле памятника воинам-афганцам 15 февраля прошел митинг, посвященный Дню участников боевых действий на территории других государств.