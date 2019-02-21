В Славянске почтили память героев Небесной сотни

В школах, вузах и библиотеках прошли уроки мужества, на которых были показаны видеоматериалы о противостоянии участников Евромайдана и силовиков. Все желающие смогли познакомиться с новинками литературы, посвященными кровавым событиям февраля 2014 года, посетить выставки, рассказывающие о решимости украинцев отстаивать принципы демократии и их готовности платить за это самую высокую цену. Поскольку в Славянске нет мемориала, посвященного героям Небесной сотни, митинг в их честь прошел у здания СБУ, на стене которого висит памятная доска Владимиру Рыбаку. Завершил тематический цикл концерт, состоявшийся 20 февраля в городской школе искусств.

Украинское общество помнит имена сограждан, погибших за право жить в свободном и демократическом государстве. К великому сожалению, список павших героев продолжает пополняться за счет воинов, противостоящих российской агрессии на восточных рубежах Украины. Тем не менее, война с РФ не перечеркнула, а только обострила стремление украинцев к справедливости.

Сегодня события Евромайдана многие украинцы вспоминают с немалой долей разочарования, ведь достигнуть идеальной модели государства все еще не удалось. Особенно много критики звучит в адрес системы правосудия, которая до сих пор не покарала стрелявших в майдановцев силовиков. По официальным данным, подозрения в совершении этого преступления объявлено лишь 66 лицам, 46 из которых продолжают скрываться от следствия. Возмущение активистов вызывает и тот факт, что реальные сроки получили лишь 9 «титушек», а часть подозреваемых в расстрелах правоохранителей продолжает работать в силовых органах.

Вместе с тем, нельзя игнорировать позитивные результаты Революции достоинства - резкий всплеск гражданской активности, который свидетельствует о пробуждении украинского народа от затянувшейся на долгие десятилетия спячки. По всей стране появилось очень много волонтерских сообществ, которые, вдохновляясь примером героев Небесной сотни, продолжают строить новую, европейскую Украину - в память о тех, кто отдал за это свою жизнь.