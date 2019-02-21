В Славянске почтили память героев Небесной сотни

|21 февраля 2019
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Пятой годовщине массовых расстрелов участников Евромайдана Славянск посвятил расширенный цикл тематических мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и улицах города.
В школах, вузах и библиотеках прошли уроки мужества, на которых были показаны видеоматериалы о противостоянии участников Евромайдана и силовиков. Все желающие смогли познакомиться с новинками литературы, посвященными кровавым событиям февраля 2014 года, посетить выставки, рассказывающие о решимости украинцев отстаивать принципы демократии и их готовности платить за это самую высокую цену. Поскольку в Славянске нет мемориала, посвященного героям Небесной сотни, митинг в их честь прошел у здания СБУ, на стене которого висит памятная доска Владимиру Рыбаку. Завершил тематический цикл концерт, состоявшийся 20 февраля в городской школе искусств.
Украинское общество помнит имена сограждан, погибших за право жить в свободном и демократическом государстве. К великому сожалению, список павших героев продолжает пополняться за счет воинов, противостоящих российской агрессии на восточных рубежах Украины. Тем не менее, война с РФ не перечеркнула, а только обострила стремление украинцев к справедливости.
Сегодня события Евромайдана многие украинцы вспоминают с немалой долей разочарования, ведь достигнуть идеальной модели государства все еще не удалось. Особенно много критики звучит в адрес системы правосудия, которая до сих пор не покарала стрелявших в майдановцев силовиков. По официальным данным, подозрения в совершении этого преступления объявлено лишь 66 лицам, 46 из которых продолжают скрываться от следствия. Возмущение активистов вызывает и тот факт, что реальные сроки получили лишь 9 «титушек», а часть подозреваемых в расстрелах правоохранителей продолжает работать в силовых органах.
Вместе с тем, нельзя игнорировать позитивные результаты Революции достоинства - резкий всплеск гражданской активности, который свидетельствует о пробуждении украинского народа от затянувшейся на долгие десятилетия спячки. По всей стране появилось очень много волонтерских сообществ, которые, вдохновляясь примером героев Небесной сотни, продолжают строить новую, европейскую Украину - в память о тех, кто отдал за это свою жизнь.
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21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
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Пятой годовщине массовых расстрелов участников Евромайдана Славянск посвятил расширенный цикл тематических мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и улицах города.