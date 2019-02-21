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Фотофакт

Опознанный летающий объект

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Павел Коротенко
21 февраля 2019 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В первых числах марта 2014 года центр столицы оказался буквально завален цветами, которые приезжающие со всей страны украинцы возлагали на местах гибели героев Небесной сотни.

Пятой годовщине массовых расстрелов участников Евромайдана Славянск посвятил расширенный цикл тематических мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и улицах города.

В школах, вузах и библиотеках прошли уроки мужества, на которых были показаны видеоматериалы о противостоянии участников Евромайдана и силовиков. Все желающие смогли познакомиться с новинками литературы, посвященными кровавым событиям февраля 2014 года, посетить выставки, рассказывающие о решимости украинцев отстаивать принципы демократии и их готовности платить за это самую высокую цену. Поскольку в Славянске нет мемориала, посвященного героям Небесной сотни, митинг в их честь прошел у здания СБУ, на стене которого висит памятная доска Владимиру Рыбаку. Завершил тематический цикл концерт, состоявшийся 20 февраля в городской школе искусств.

Украинское общество помнит имена сограждан, погибших за право жить в свободном и демократическом государстве. К великому сожалению, список павших героев продолжает пополняться за счет воинов, противостоящих российской агрессии на восточных рубежах Украины. Тем не менее, война с РФ не перечеркнула, а только обострила стремление украинцев к справедливости. 

Сегодня события Евромайдана многие украинцы вспоминают с немалой долей разочарования, ведь достигнуть идеальной модели государства все еще не удалось. Особенно много критики звучит в адрес системы правосудия, которая до сих пор не покарала стрелявших в майдановцев силовиков. По официальным данным, подозрения в совершении этого преступления объявлено лишь 66 лицам, 46 из которых продолжают скрываться от следствия. Возмущение активистов вызывает и тот факт, что реальные сроки получили лишь 9 «титушек», а часть подозреваемых в расстрелах правоохранителей продолжает работать в силовых органах. 

Вместе с тем, нельзя игнорировать позитивные результаты Революции достоинства -  резкий всплеск гражданской активности, который свидетельствует о пробуждении украинского народа от затянувшейся на долгие десятилетия спячки. По всей стране появилось очень много волонтерских сообществ, которые, вдохновляясь примером героев Небесной сотни, продолжают строить новую, европейскую Украину - в память о тех, кто отдал за это свою жизнь.

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Комментарии к статье «В Славянске почтили память героев Небесной сотни»

Пятой годовщине массовых расстрелов участников Евромайдана Славянск посвятил расширенный цикл тематических мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и улицах города.

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