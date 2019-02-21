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Опознанный летающий объект

Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться

Светлана Вьюниченко
21 февраля 2019 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Против объединения лицея и школы выступают не только взрослые, но и дети.

В Славянске проводится опрос родителей ООШ №17 и педагогического лицея на предмет объединения. Напомним, что городская власть выдвинула идею создания на базе школы №17 многопрофильного учебного заведения по типу «школа-гимназия-лицей».

Это решило бы проблему их наполняемости и закрыло вопрос с арендой помещения. За нее местная казна ежегодно платит ДГПУ 700 тыс. грн.

Несмотря на то, что результатов опроса еще нет, предсказать их несложно. И в школе, и в лицее уже состоялись общие родительские собрания, которые провел заместитель городского головы Юрий Подлесный. В обоих случаях высказанное мнение оказалось негативным. 

Родители учеников ООШ №17 не понимали, как в одном здании будут соседствовать два учебных заведения. Если 5-9 классы перепрофилируют в гимназию, кто будет вести там уроки: педагоги лицея или школьные учителя? Как и где разместятся два разных педколлектива? Эти и другие вопросы родителей пока остались без ответа. 

В лицее тоже никто не горит желанием объединяться. По мнению экс-директора учебного заведения Татьяны Соколенко, в случае слияния «город просто потеряет лицей как таковой». Отметим также, что на сайте горсовета уже успела появиться петиция против объединения. Ее автор настаивает на выделении педлицею отдельного помещения.

- Такое помещение у нас есть, - говорит городской голова Вадим Лях. Областной департамент образования переезжает в Краматорск, и у нас освобождается отдельное здание в ООШ №14 (бывший интернат №1 - прим. ред.) Там тоже хорошая транспортная развязка и небольшое количество учеников в базовой школе. Но родители выступают за то, чтобы остаться при университете.

По словам градоначальника, решение об объединении не будет принято даже в том случае, если его не поддержат 40% родителей, а 60 окажутся «за». Хотя, по всей вероятности, результат будет обратнопропорциональный. Городские власти не хотят, чтобы их потом обвиняли в давлении. 

- Но люди должны понимать и следующее. Больше с такими инициативами мы выходить не будем. Теперь подождем, когда инициатива станет исходить только от представителей учебных заведений, - говорит мэр.

Добавим, что вопрос объединения был поднят не на пустом месте. В нынешнем году в лицее, вместо трех 8-х классов, открылись два. Всего здесь учатся 270 человек. Если тревожная тенденция сохранится, педагоги могут остаться без учебной нагрузки. Не все гладко и с наполняемостью ООШ №17. При расчетной мощности школы в 1100 человек сейчас здесь насчитывается 707 учеников. Скорее всего, их количество будет уменьшаться за счет отремонтированной и супероснащенной 13-й школы.

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Комментарии к статье «Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться»

В Славянске проводится опрос родителей ООШ №17 и педагогического лицея на предмет объединения. Напомним, что городская власть выдвинула идею создания на базе школы №17 многопрофильного учебного заведения по типу «школа-гимназия-лицей».

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