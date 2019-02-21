Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться

|21 февраля 2019
|Просмотров: 41
|
В Славянске проводится опрос родителей ООШ №17 и педагогического лицея на предмет объединения. Напомним, что городская власть выдвинула идею создания на базе школы №17 многопрофильного учебного заведения по типу «школа-гимназия-лицей».
Это решило бы проблему их наполняемости и закрыло вопрос с арендой помещения. За нее местная казна ежегодно платит ДГПУ 700 тыс. грн.
Несмотря на то, что результатов опроса еще нет, предсказать их несложно. И в школе, и в лицее уже состоялись общие родительские собрания, которые провел заместитель городского головы Юрий Подлесный. В обоих случаях высказанное мнение оказалось негативным.
Родители учеников ООШ №17 не понимали, как в одном здании будут соседствовать два учебных заведения. Если 5-9 классы перепрофилируют в гимназию, кто будет вести там уроки: педагоги лицея или школьные учителя? Как и где разместятся два разных педколлектива? Эти и другие вопросы родителей пока остались без ответа.
В лицее тоже никто не горит желанием объединяться. По мнению экс-директора учебного заведения Татьяны Соколенко, в случае слияния «город просто потеряет лицей как таковой». Отметим также, что на сайте горсовета уже успела появиться петиция против объединения. Ее автор настаивает на выделении педлицею отдельного помещения.
- Такое помещение у нас есть, - говорит городской голова Вадим Лях. Областной департамент образования переезжает в Краматорск, и у нас освобождается отдельное здание в ООШ №14 (бывший интернат №1 - прим. ред.) Там тоже хорошая транспортная развязка и небольшое количество учеников в базовой школе. Но родители выступают за то, чтобы остаться при университете.
По словам градоначальника, решение об объединении не будет принято даже в том случае, если его не поддержат 40% родителей, а 60 окажутся «за». Хотя, по всей вероятности, результат будет обратнопропорциональный. Городские власти не хотят, чтобы их потом обвиняли в давлении.
- Но люди должны понимать и следующее. Больше с такими инициативами мы выходить не будем. Теперь подождем, когда инициатива станет исходить только от представителей учебных заведений, - говорит мэр.
Добавим, что вопрос объединения был поднят не на пустом месте. В нынешнем году в лицее, вместо трех 8-х классов, открылись два. Всего здесь учатся 270 человек. Если тревожная тенденция сохранится, педагоги могут остаться без учебной нагрузки. Не все гладко и с наполняемостью ООШ №17. При расчетной мощности школы в 1100 человек сейчас здесь насчитывается 707 учеников. Скорее всего, их количество будет уменьшаться за счет отремонтированной и супероснащенной 13-й школы.
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
— 21 февраля 2019 —
Пятой годовщине массовых расстрелов участников Евромайдана Славянск посвятил расширенный цикл тематических мероприятий, которые проходили в учреждениях культуры и образования, на предприятиях и улицах города.
— 21 февраля 2019 —
Возле памятника воинам-афганцам 15 февраля прошел митинг, посвященный Дню участников боевых действий на территории других государств.
— 14 февраля 2019 —
С нового учебного года педагогический лицей может переехать в ООШ №17. Местные власти готовы вкладывать средства в этот проект. Но окончательное решение должны принять родители. Об этом рассказал городской голова Славянска Вадим Лях на пресс-конференции 12 февраля.
— 14 февраля 2019 —
В Украине 5 февраля стартовала регистрация на основную сессию ВНО. Она продлится до 25 марта. Ожидается, что внешнее независимое тестирование в нынешнем году пройдут около 332 тысяч человек. Среди них - и 526 выпускников славянских школ. ВНО будет проходить по 11 предметам. Но абитуриенты смогут сдать тестирование не более чем по четырем дисциплинам. Основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 13 июня, дополнительная - с 26 июня до 12 июля.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться»
В Славянске проводится опрос родителей ООШ №17 и педагогического лицея на предмет объединения. Напомним, что городская власть выдвинула идею создания на базе школы №17 многопрофильного учебного заведения по типу «школа-гимназия-лицей».