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Что хорошо - то хорошо

С 1 апреля начинается нерестовый запрет на ловлю рыбы
28 марта 2019 Просмотров: 971 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Весной в водоемах Украины начинается массовый нерест рыбы. В этот период она  теряет осторожность и делается легкой добычей браконьеров.

Весенний нерест рыбы - важнейший процесс воссоздания вида. Как правило, в начале апреля, рыба собирается в нерестовые стаи, двигается к нерестилищам или ожидает нужной для движения температуры воды. Поэтому очень важно обеспечить рыбе надлежащие условия. 

Управлением Государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области выдан приказ № 69 "Об установлении весенне-летнего запрета на вылов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Донецкой области в 2019 году". Согласно ему,  нерестовый запрет на ловлю рыбы проходит: с 1 апреля по 20 мая - в реках; с 1 апреля до 10 июня - в водохранилищах и озерах; с 1 апреля до 30 июня 2019 - во вновь созданных водных объектах, а также в придаточных системах рек и других водных объектах.

Кроме рыбы, запрещен также вылов раков во время вынашивания икры, личинок, первой линькт (с 1 апреля по 30 июня) и второй линьки (с 20 августа по 30 сентября). 

На период нерестового хода и нереста рыбы запрещается использование плавсредств, оборудованных двигателями (исключение составляют лишь катера и лодки, которые принадлежат организациям, контролирующим рыбохозяйственные объекты). Также в этот период запрещено проводить дноуглубительные, взрывные и другие работы в местах нереста рыбы и соревнование по спортивной рыбалке и подводной охоте.  Разрешено любительское рыболовство одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега. Но и этого нельзя делать в местах массового нереста рыбы. 

Отметим, что в области разработана интерактивная карта мест массового нереста рыбы. Она размещена на сайте Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области. 

При выявлении случаев рыболовства в период весенне-летнего нерестового запрета, следует обратиться на "горячую линию" управления государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области по телефону (06262) 2-99-04.

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Комментарии к статье «С 1 апреля начинается нерестовый запрет на ловлю рыбы»

Весной в водоемах Украины начинается массовый нерест рыбы. В этот период она  теряет осторожность и делается легкой добычей браконьеров.

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