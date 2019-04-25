«Сквер памяти» на Рыбхозе планируют открыть в этом году

Пятый год возле поселка Мирный продолжается строительство мемориального объекта «Сквер памяти». Таким образом местные жители хотят увековечить подвиг украинских добровольцев и военнослужащих, погибших в боях за освобождение Славянска. В этом году проект планируется завершить.

Наиболее трудоемкие мероприятия волонтеры осуществили в прошлом году. При содействии райгосадминистрации славянцы завезли и распланировали грунт, а также выполнили бетонные работы. В первых числах января 2019-го, благодаря районной программе, территория будущего сквера была оборудована элементами наружного освещения – двумя светоточками, питающимися от гелиопанелей. Работы по благоустройству волонтеры продолжили в феврале, не дожидаясь теплой погоды.

Пока не сошел снег, активисты приступили к вырубке сухих деревьев и расчистке территории для создания парково-ландшафтной зоны. Работы пришлось выполнять очень осторожно, так как стволы деревьев вокруг блокпоста оказались буквально нашпигованы осколками артснарядов. Некоторые деревья решили оставить как часть мемориала. Несколько субботников прошли и в марте. Пользуясь редкими улучшениями погоды, волонтеры начали высаживать хвойные деревья и кусты, а также готовить участки для посева газонной травы и цветов (на фото).

Самой дорогостоящей частью проекта «Сквер памяти» остается строительство обелиска и облицовка бетонных конструкций элементами декора. Средства на реализацию этой части проекта формируются из добровольных пожертвований жителей Славянска, а также иногородних волонтеров и сослуживцев погибших бойцов.

Желающие поддержать проект деньгами, материалами или физическим трудом могут подробнее узнать об этом из открытой группы в социальной сети Фейсбук «Неоголошена війна. Блокпост 1». Контактный телефон (099) 0690137.

Напомним, что одно из самых знаковых сражение на БП-1 состоялось 26 июня 2014 года, когда в результате танкового штурма погибли трое военнослужащих 95-й отдельной аэромобильной бригады и один боец Нацгвардии Украины. Каждый год в день трагических событий на месте боя собираются побратимы и родственники погибших воинов, а также патриотически настроенные жители города и района.