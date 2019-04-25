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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Опыт войны одним днем: иностранцам предлагают путешествие в Славянск

Светлана Вьюниченко
28 марта 2019 Просмотров: 879 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На одном из самых популярных сайтов путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За однодневное путешествие «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience) иностранцам нужно будет заплатить 10675,25 грн. По курсу НБУ на сегодняшний день это составляет 344 евро.

Славянцы в роли туземцев

«Война в Украине - самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», - зазывает туристов реклама. Кстати, проиллюстрирована она развалинами психиатрической больницы в Семеновке. 

Организаторы тура предлагают иностранцам проехать поездом из Киева в Краматорск. Там остановиться в гостинице и посетить Славянск - «бывшую прифронтовую зону агрессии России против Украины (2014-2019)». Передвигаться по области участники тура будут в автомобиле с кондиционером. Вечером того же дня они отправятся в столицу Украины. Дополнительно можно заказать трансфер в Киеве из аэропорта за 20-40$.

В рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» туристам предлагают посмотреть разрушенные здания, больницы и школы, пообщаться с местными жителями, которые были свидетелями боевых действий, сфотографироваться в шлеме и бронежилете.

Кроме того, путешественники получат возможность посетить действующие бомбоубежища, пройти через украинские военные контрольно-пропускные пункты и побывать на керамическом рынке в Славянске. Здесь «можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова».

В ходе поездки британцы будут обеспечены шлемами и пуленепробиваемыми жилетами. Кроме того, туристам предложат «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».

Общественное мнение

Факт того, что иностранцам предлагают посмотреть на последствия «самой кровопролитной войны со времен Второй мировой» из машин с кондиционерами и купить сувениры в виде гранаты или автомата, вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей.

«Платить десять косарей, чтобы посмотреть на развалины?», «Могу бесплатно в Широкино отвезти», «Я знал, что не тем занимаюсь», «Почему в Донецк не везут? Вот там адреналин», «Война идет, это очень неэтичное предложение». «А может, за отдельные деньги они будут пытать жителей в пыточной Гиркина?», «Что такое «донбасский обед»? Самогон с абрикосами?», - высказали свое мнение в комментариях пользователи сети.

Коммерческая жилка

Отметим, что, по информации городских властей, на сегодняшний день с таким предложением к ним никто не обращался. А вот, как рассказал и.о. городского головы в 2014-2015 годах Олег Зонтов, четыре года назад подобные планы уже были. Но тогда это окончилось ничем. Время не располагало к подобным турам. В город постоянно прибывали переселенцы, и брать на себя ответственность за жизнь иностранцев никто бы не стал. 

В 2018-м с интересной инициативой к заместителю городского головы Андрею Рубану обратился волонтер, пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник. Он предложил устроить мемориал из развалин Семеновской больницы.

- Я был в Польше, в мемориальном комплексе «Освенцим». Это не очень зрелищная, но очень эмоциональная экскурсия. Люди со всего мира едут сюда и платят деньги. В том числе - в инфраструктуру города. Город живет - и хорошо живет - практически полностью за счет этого туризма. Славянск прогремел на весь мир. Наша Семеновка - это намного более зрелищно. И сюда тоже поедут люди. Нужны городские легенды, нужны качественные профессиональные экскурсоводы. И дело пойдет, было бы желание, - считает Петр Дудник.

Однако городское руководство идею не поддержало.

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Комментарии к статье «Опыт войны одним днем: иностранцам предлагают путешествие в Славянск»

На одном из самых популярных сайтов путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За однодневное путешествие «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience) иностранцам нужно будет заплатить 10675,25 грн. По курсу НБУ на сегодняшний день это составляет 344 евро.

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