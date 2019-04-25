На площади рассказывали о туберкулезе и предлагали пройти тест на ВИЧ

На центральной площади Славянска 21 марта прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Мероприятие, организованное ОО «Наша допомога», состоялось под лозунгом «Пришло время победить туберкулез».

В этот день на Соборной площади все желающие могли сдать экспресс-тест на ВИЧ. Для этого работала мобильная лаборатория. Участники акции рассказывали о необходимости своевременного обследования на ВИЧ и туберкулез, распространяли информационные материалы. Прохожим предлагали наклейки на одежду в виде часов. Таким образом люди демонстрировали свою солидарность с акцией.

Организаторы акции выразили надежду, что перфоманс привлек внимание славянцев к проблеме распространения туберкулеза и повысил их информационную грамотность.

В Украине ежедневно умирает от туберкулеза около 10 человек. За прошлый год эта цифра составила 3700 человек. В 2018-ом было зафиксировано 21314 новых случаев туберкулеза. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине выявляется примерно 77% заболевших. То есть, 23% остаются за пределами внимания медиков.