Как выглядит реклама наркотиков на улицах Славянска

С недавнего времени Славянск, как впрочем, и другие украинские города, утопает в рекламе наркотиков. Взрослые проходят мимо, их глаз не цепляет непонятные надписи на стенах зданий и гаражах. Для них от руки написанные каракули: «фен, шишки, соль», - с контактами в соцсетях не отличимы от прочих граффити.

Все правильно. Реклама рассчитана не на родителей. Она бьет по детям. Так в современном мире продаются наркотики. Сверху написано название препарата, а внизу - контактная информация для покупки.

Как это работает

Больше не нужны тайные встречи в укромных местах. Становится историей торговля «на точках» - из машин и квартир. Теперь подростку достаточно прочитать граффити на стене, связаться с продавцом по «Телеграмму», перевести указанную сумму на электронный счет и в обмен получить координаты места, где поджидает «товар». Для удобства клиента ему скинут фото водосточной трубы, лестничного пролета или другого места, где будет «закладка».

Человека, который приносит наркотик на оговоренное место, называют «закладчик». Он приходит заранее, чтобы не встретиться с заказчиком. В больших городах такая система работает уже пару лет. Но в Славянске, судя по всему, еще летом прошлого года «закладчиков» не было. В таком случае, как говорят специалисты, связавшись с дилером, местные жители слышали предложение присоединиться к команде и взять на себя роль курьера. Надо понимать, желающие нашлись.

Что предлагают нашим детям

Теперь все стало гораздо доступнее. Непонятные для непосвященных слова на стене - это каталог предлагаемых наркотиков. Например, «бошки» - верхние части растений конопли, где собрано больше всего наркотических веществ. «Лед» или ice - химическая смесь, известная как метамфетамин. Это синтетический наркотик, который создают на базе растительного сырья. «Фен» и АМФ - амфетамин для инъекционного употребления. «Шиш» или «шишка» - «кокаин для бедных». Так называют курительную смесь из метамфетамина, отбеливателя и. жидкости из отработанных батареек. Этот наркотик особенно популярен среди молодежи, как и соль («соль для ванн», «скорость», «свист») - порошкообразное вещество с кристаллической структурой МДПВ (метилдиоксипировалерон). Его можно вдыхать, курить, глотать, поскольку наркотик всасывается через любую слизистую оболочку. Разрушительный эффект этих веществ невероятен. Синтетические наркотики очень быстро разрушают нервные клетки, вызывают быструю потерю интеллекта, расстройства памяти и внимания, истощение. Достаточно сказать, что до возникновения зависимости от «соли» наркоманы просто не доживают. Организм слишком быстро приходит в негодность и наступает полная дегенерация. Свою лепту вносят и довольно частные случаи передозировки, которые вызывают отек мозга и смерть.

Ответный шаг закона

Для продавца и покупателя наркотиков законом предусмотрена уголовная ответственность - до 8 лет лишения свободы. Однако главная сложность современных методов сбыта заключается в отсутствии живого контакта, поэтому доказать преступление непросто.

Полицейские объясняют, что для задержания «закладчика» нужно собрать много информации и провести довольно большое количество следственных действий. Но даже если операция проведена успешно, говорить о победе не приходится. Ведь курьер - обычный «мафии рядовой». На его место почти сразу становится кто-то новый.

Молодые для молодых

Одним из методов борьбы являются акции против рекламы наркотиков. Такую акцию недавно провели ребята из славянской «Лиги будущих полицейских». Вооружившись баллончиками с аэрозолем и красками, они зарисовали адреса телеграмм-каналов, где продают «смерть». Вместо них на стенах кое-где появились сердца и цветы. Но даже там, где вдохновения не хватило, оставшиеся после акции серые полосы лучше, чем негатив настенного контента.

К сожалению, эффект от творчества «лиговцев» продлился недолго. К моменту выхода номера не найти адреса вновь мог только ленивый.

Следующий этап борьбы неравнодушная молодежь видит так: идти в учебные заведения и рассказывать сверстникам о вреде наркотиков.

- Реклама часто появляется возле школ или мест скопления молодежи. Она правильно рассчитана и узконаправлена, - говорят «лиговцы». Мы спрашивали у школьников, знают ли они, где купить наркотики. Многие сразу называют интернет-адреса. Правда, добавляют, что этим не увлекаются. Тем не менее. реклама попадается им на глаза все время. И они уже запомнили информацию.

Взрослым остается только разобраться в вопросе. Ведь предупрежден - значит. вооружен.