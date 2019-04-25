Славянцев приглашают проголосовать за проекты «Бюджета участия»

С 15 апреля стартует голосование за проекты, поданные горожанами в рамках программы «Бюджет участия Славянска-2019». Из 27 заявленных в этом году проектов до голосования допущены 20.

Предварительный отсев

Отбор проектов-соискателей проходил 3 и 4 апреля в библиотеке им. Петренко, где авторы презентовали свои разработки профильному координационному совету. Нужно отметить, что по форме и содержанию презентации были абсолютно разными. Одни делали упор на грамотное техническое обоснование, другие оперировали нравственно-этическими категориями. Некоторые привели группы поддержки и подготовили сценические постановки (на фото).

После каждого выступления слово предоставляли сотрудникам отделов исполкома, которым придется воплощать идеи в реальность. Большинство проектов получили положительную экспертную оценку чиновников и согласно решению координационного совета вошли в список соискателей.

«За бортом» конкурса остались разработки, которые, по тем или иным причинам, показались сложными в реализации и неактуальными. Не прошла, к примеру, идея разукрасить две остановки на ул. Я. Мудрого, так как эти объекты УЖКХ планирует охватить профильной программой. По этой же причине из списка удалили два проекта по игровым площадкам в детсадах.

Стоит сказать, что учреждения образования, как и в прошлом году, были допущены к конкурсу с жесткой оговоркой – ни в коем случае не использовать при сборе голосов админресурс. То есть не оказывать давление на родителей и педагогический коллектив. Если такие факты станут известны – проекты с конкурса снимут. Ставя подобное условие, координационный совет исходил из того, что собрать голоса в школе или детском садике значительно легче, чем найти поддержку проекту, разработанному для частного сектора. Таким образом, «бюджетников» призвали к честной конкурентной борьбе.

Самое сложное задание

Допущенным к голосованию проектам теперь предстоит очень ответственный этап. По его результатам уже 15 мая станут известны имена победителей. Сбор голосов будет продолжаться с 15 апреля по 7 мая включительно. Чтобы авторы смогли привлечь в ряды своих сторонников наибольшее количество людей, для них организуют специальный обучающий тренинг по проведению информационной кампании.

Напомним, что проголосовать за ту или иную разработку можно двумя способами: заполнив бумажный бланк в центре предоставления админуслуг или воспользовавшись электронной платформой «Бюджет участі міста Слов`янська», размещенной на сайте горсовета. Здесь же, кстати, можно ознакомиться с перечнем и содержанием проектов, а также графиком реализации программы. Единственное ограничение – голосовать может только достигший 16-летия житель Славянска. Это должно быть подтверждено документами или идентификацией через BankID.

Напомним, что в нынешнем году на реализацию программы «Бюджет участия» горсовет выделил 800 тыс. грн - на 300 тыс. больше прошлогоднего лимита. За счет этого, как ожидается, число победителей увеличится до пяти. Практика 2018 года, впрочем, показывает, что их может быть и больше, так как в последний момент депутаты могут увеличить финансовый ресурс на реализацию программы.

Инициаторы программы призывают всех жителей Славянска включаться в процесс голосования, поддержав наиболее важную, с их точки зрения, общественную инициативу, направленную на развитие родного города.