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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Славянцам представили копию томоса об автокефалии ПЦУ

Павел Коротенко
11 апреля 2019 Просмотров: 801 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«Томос-тур» добрался до Славянска. Первыми в Донецкой области уникальный документ увидели военнослужащие в/ч 3035. После этого его выставили для публичного ознакомления в центральной библиотеке города. Далее тур продолжится по всем населенным пунктам Донетчины.

4 апреля в библиотеке им. Петренко по инициативе настоятеля Свято-Вознесенской парафии иегумена Дионисия (Васильева) состоялось мероприятие, в ходе которого жители Славянска смогли увидеть, как выглядит томос, провозглашающий независимость православной церкви Украины. Публике, правда, представили не оригинал, а копию документа.

Как рассказал иегумен Дионисий, ценность аутентичного томоса и повышенные требования к условиям его хранения и транспортировки, делают невозможным использование документа для всеукраинского тура. После демонстрации в крупнейших областных центрах страны томос поместили на вечное хранение в храм Святой Софии Киевской, а по регионам разослали копии.

Представляя горожанам историческую реликвию, священнослужитель рассказал об истории ее создания и о многолетней борьбе украинского православия за автокефалию. Он также напомнил, что 15 декабря 2018 года в столице прошел объединительный собор, на котором предстоятелем ПЦУ был избран мирополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. 6 января 2019 года на совместной литургии в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей передал Епифанию скипетр и томос. Этот день, подчеркнул иегумен, стал важнейшим событием в духовной жизни государства. Также он рассказал о яростном сопротивлении московского патриархата, не желающего отпускать ПЦУ из-под своего протектората, и заверил, что, благодаря единству украинского народа, все эти усилия не имеют шансов на успех.

Поскольку томос об автокефалии написан на греческом языке, публике предложили украинский перевод документа. Его и зачитал иегумен Дионисий (на фото). 

После того, как копия томоса завершит тур по населенным пунктам Донецкой области, он будет храниться в Свято-Вознесенском храме Дружковки.

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Комментарии к статье «Славянцам представили копию томоса об автокефалии ПЦУ»

«Томос-тур» добрался до Славянска. Первыми в Донецкой области уникальный документ увидели военнослужащие в/ч 3035. После этого его выставили для публичного ознакомления в центральной библиотеке города. Далее тур продолжится по всем населенным пунктам Донетчины.

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