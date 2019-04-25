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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Как научить школьников Славянска истории родного города

Павел Коротенко
18 апреля 2019 Просмотров: 604 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Несколько дней назад возле бывшего Старогородского кладбища появились информационные стенды с описанием проекта создания парка "Память поколений".
  • Идею изучать в школах историю Славянска завучи встретили одобрительно. Волновали их только организационные моменты.

Нашумевшая история с подростковым вандализмом на Старогородском кладбище получила продолжение. Активисты предлагают городской системе образования ввести в школах уроки краеведения, с углубленным изучением местной истории.

16 апреля в краеведческом музее состоялось заседание, посвященное данной теме.

На встречу с завучами 20-ти школ Славянска пришли представители отдела культуры, гороо, общественной организации "Сильные громады", поискового отряда "Плацдарм" и авторы цикла краеведческих видеороликов "Славянск: легенды". Именно этот материал на первых порах предлагается использовать школам для преподавания истории города. Кроме того, рекомендуется почаще проводить экскурсии по местным памяткам и приглашать для этого научных сотрудников музея и непрофессиональных, но квалифицированных краеведов, коих в Славянске тоже достаточно.

С необходимостью просвещать школьников в этом направлении завучи согласились. Однако отметили, что такую работу надо сначала спланировать. Из реплик выяснилось, что историю родного города ученики постигают, но в формате кружковой работы - для желающих. Тематические уроки проводятся лишь в нескольких школах. 

Звучали и другие замечания. К примеру, о доступности отдельных памятников архитектуры и градостроительства. Ведь не секрет, что часть из них пребывает в аварийном состоянии, а ответственность за детей лежит на классном руководителе. У которого, к тому же, и так огромная внеклассная нагрузка. Прозвучал, среди прочего, и тезис о том, что основные нравственные ценности должны закладываться все же не в школе, а в семье.

Организаторы мероприятия парировали аргумент тем, что сейчас мы имеем ситуацию, когда родители с такой задачей не справились. И факт вандализма на кладбище показал это очень четко. Поэтому, считают краеведы, нужно идти от обратного - учить ценить свой город и его историю детей, а уже через них - родителей. 

Сработает ли такой метод, сказать трудно. Но стоит хотя бы попробовать. Со своей стороны, гороо обещает содействовать внедрению предложения активистов в местной общеобразовательной сфере, а отдел культуры - продолжить работу по паспортизации городских исторических объектов.

В конце встречи слово попросила завуч ООШ №12, ученики которой "отличились" в эпизоде на старом кладбище. Она рассказала, что проступок старшеклассников шокировал всю школу: педагогов, детей, родителей. Сразу после каникул в классе, где учатся провинившиеся подростки, прошло обсуждение некрасивой истории. Правда, без самих участников инцидента. Их, чтобы не подвергать детей стрессу, изолировали напуганные комментариями в соцсетях родители. В итоге школа решила провести на территории будущего парка "Память поколений" субботник, привлечь к нему родителей, снять об этом видеоролик, в формате которого публично попросить у жителей города прощения за допущенный проступок.

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Комментарии к статье «Как научить школьников Славянска истории родного города»

Нашумевшая история с подростковым вандализмом на Старогородском кладбище получила продолжение. Активисты предлагают городской системе образования ввести в школах уроки краеведения, с углубленным изучением местной истории.

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