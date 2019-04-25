Заявление на прием в первый класс нужно подать до 31 мая

|18 апреля 2019
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В Украине 4 апреля официально стартовал прием документов в первые классы школ. Последний день, когда можно подать заявление - 31 мая. С прошлого года, согласно законодательству, зачисление происходит по четко регламентированному принципу.
Однако де-факто этот процесс длится с сентября. Родители, которые хотят отдать будущего первоклассника в определенную школу к конкретному педагогу, позаботились об этом намного раньше обозначенного в законе старта процесса.
По словам замначальника Славянского гороо Марины Хохловой, уже на 5 апреля в местные школы было подано 1132 заявления на прием в первые классы. Потенциальное число будущих первоклассников составляет 1200 человек. То есть, неопределившимися остаются около 70 граждан.
По предварительным данным, в Славянске в будущем учебном году откроется 44 первых класса. Все они будут с украинским языком обучения. Скорее всего, по одному классу будет в ООШ №№ 6, 7, 14, 19, 20 и УВК (бывшая ООШ №1). Зато в отремонтированной ООШ №13 запланировано открытие пяти первых классов.
Зачисление в школу происходит по территориальному принципу. То есть, при вовремя поданном заявлении в первый класс сначала возьмут тех детей, которые проживают в «приписанном» к данной школе микрорайоне. Также приоритетное право имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе, и дети сотрудников школы.
Чтобы узнать, к какой школе относится дом, нужно обратиться непосредственно в школу или гороо.
Приоритетное зачисление пройдет 1 июня. После этой даты сведения о будущих первоклассниках подаются в гороо.
Оформить маленького жителя Славянска в первый класс несложно. Для этого в школу следует подать: заявление родителей и паспорт одного из них; копию свидетельства о рождении ребенка; оригинал медицинской справки ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка.
Если в первый класс собирается ребенок с особыми потребностями, необходимо предоставить школе оригинал документа), подтверждающего наличие таких потребностей. Это может быть вывод инклюзивно-ресурсного центра или заключение психолого-медико-педагогической консультации.
Определенные вопросы вызывает документ, подтверждающий место жительства ребенка. Это может быть паспорт одного из родителей с регистрацией места жительства; временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное жительство или временное проживание. Еще один вид документа - справка о регистрации места жительства/пребывания ребенка или одного из его родителей; справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица; документ, удостоверяющий право собственности на жилье; документ, удостоверяющий право пользования жильем; справка о прохождении одним из родителей службы в воинской части; акт обследования условий проживания.
Следует помнить, что родители имеют право свободно выбирать школу для своего ребенка и подавать заявление в любое учебное заведение, а не только то, которое закреплено по месту жительства. Однако в этом случае ребенка примут, Если останутся свободные места после зачисления всех детей по месту жительства.
Если окажется, что детей больше, чем мест, проводится жеребьевка.
Для Славянска это довольно редкое явление. Но, тем не менее, оно бывает. Например, в нынешнем учебном году жеребьевка применялась в ООШ №10 и 12. Обычно же, говорит Марина Хохлова, проблем не возникает, поскольку закон позволяет варьировать число учеников в классе от 25 до 30.
Время проведения жеребьевки определят министерство образования. В нынешнем году она состоится с 5 по 10 июня. Если обстоятельства сложились так, что до этого времени документы в школу не поданы, вопрос о зачислении будет решаться в гороо.
Некоторые родители тянут с поступлением чада в школу до последнего момента. Если ранее в этом ничего страшного не было, то теперь закон четко регламентирует сроки. Поэтому тем, кто захочет подать документы после проведения жеребьевки (не важно, 16 июня или 30 августа) гороо предложит учебные заведения, в которых остались свободные места. Насколько близко школа находится к дому, в этом случае чиновники имеют право внимания не обращать.
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Комментарии к статье «Заявление на прием в первый класс нужно подать до 31 мая»
В Украине 4 апреля официально стартовал прием документов в первые классы школ. Последний день, когда можно подать заявление - 31 мая. С прошлого года, согласно законодательству, зачисление происходит по четко регламентированному принципу.