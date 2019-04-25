Проект «Будуємо Україну разом» запускает новый сезон

В "Теплице" состоялась презентация общественного проекта, в рамках которого молодежь восстанавливает дома по всей Украине. У Славянска с программой "БУР: лаборатория ответственности" связана своя история.

Напомним, что проект "Будуємо Україну разом" родился в 2014 году, когда львовские студенты приезжали в Славянск, чтобы помочь в восстановлении разрушенных войной домов. Очень скоро вокруг команды волонтеров из Западной Украины образовалось активное сообщество местной молодежи. И в городах Донетчины стали появляться коммуникативные платформы: в Краматорске - "Вільна хата", в Славянске - "Теплица", в Мариуполе - "Халабуда" и т. д.

В 2015-м в Славянске БУРовцы работали целый месяц, в 2016-м - 2 недели, в 2017-м приезжали с рождественским вертепом.

В целом, за 4 года проект распространился на 14 областей Украины, а состав его участников стал международным. От Славянска, кстати, в таком формате волонтерствовали более десятка молодых людей. Их впечатления от поездок журналисты "ТВ плюс" неоднократно описывали на страницах газеты. В общей сложности, БУР объединил свыше полутора тысяч молодых волонтеров из разных стран.

В северной части Донецкой области представительство проекта расположено в Константиновке. Перед началом нового волонтерского сезона его "амбассадоры" приезжали в "Теплицу", чтобы рассказать местной молодежи о целях и задачах БУРа, условиях участия и географической дислокации лагеря в этом году, возможных трудностях и очевидных бонусах.

К последним, безусловно, относится возможность путешествовать, знакомиться с другими регионами, общаться со сверстниками. И, главное, - приносить пользу людям и учиться ответственности за судьбу своего города, области, страны.

По словам волонтеров, в 2019 году летний трудовой студенческий лагерь будет базироваться преимущественно в западноукраинских регионах.

Подробнее познакомиться с проектом "Будуємо Україну разом" можно на сайте его основателя - благотворительной организации "Львівська освітня фундація" lef.org.ua.