Кто виноват, что жители Славянского района болеют туберкулезом

В районной сфере здравоохранения возникли противоречия между «первичкой» и «вторичкой». Тенденция проявилась на заседании коллегии Славянского района, состоявшейся 17 апреля. Камнем преткновения стал вопрос предоставления медицинской помощи больным туберкулезом, а также уровень и распространение этого заболевания на территории района.

Проблемы диагностики

Основной докладчик по данной теме - главный врач Славянской центральной районной больницы Александр Биланов сообщил сравнительную статистику за последние 5 лет, демонстрирующую улучшение показателей. Вместе с тем, он сделал акцент на том, что низкий показатель выявляемости заболевания связан с невыполнением сотрудниками первичного звена медицины полного алгоритма обследования больных. В результате этого, по словам выступающего, «подозрительные» больные получают направление в терапевтическое и инфекционное отделения ЦРЛ, где проходят стационарное лечение пациенты с другими болезнями. Из 18 выявленных в прошлом году фактов заболевания туберкулезом семейные врачи определили только 2 случая. Сколько людей из оставшихся 16-ти поступили в ЦРЛ уже с туберкулезом, а сколько заразились от совместного пребывания в одной палате с носителями инфекции, определить невозможно.

Ситуацию попросили прокомментировать руководителя районного Центра первичной медико-санитарной помощи Татьяну Холостову. Она заявила, что снижение показателей заболеваемости свидетельствует об эффективной реализации профильной программы. И посоветовала Александру Биланову помещать направляемых семейными врачами больных не в терапию, а сразу в инфекционное отделение и проводить дополнительное обследование. Виду того, что диалог между коллегами по сфере здравоохранения начал перерастать в острую пикировку, председатель Славянской райгосадминистрации Евгений Данилюк предложил провести по этой теме отдельное расширенное заседание.

Главврачу ЦРЛ, кроме того, рекомендовали возобновить практику использования мобильного флюорографа, что позволит более плотно охватить население района данным видом обследования.

Итоги зимнего сезона

Также коллегия заслушала доклад начальника отдела ЖКХ Андрея Матяшова о работе социально-бытовых объектов минувшей зимой. Критических ситуаций в этой сфере допущено не было, хотя к отдельным субъектам хозяйствования претензии возникали. Так 8-му филиалк Донецкого облавтодора чиновник указал на недостаточное количество специализированной техники для обслуживания дорог в зимний период. РЭСу, на услуги которого поступали жалобы жителей района, докладчик предложил заняться ремонтом электросетей и трансформаторных подстанций. Председателю Былбасовского поссовета было рекомендовано срочно устранить недостатки в водоснабжении поселка, а именно: передать соответствующие материальные ценности и административно-информационную документацию на баланс КП «Акваслав-плюс».

Два последних пункта «подправил» глава райгосадминистрации. Он обратил внимание на то, что балансодержателем электроснабжающей инфраструктуры является не Славянский РЭС, а Донецкоблэнерго. Следовательно, претензии нужно адресовать в эту инстанцию. Что касается Былбасовки, то вопрос, каким образом налаживать водоснабжение и кому передавать материальные ценности, может решить только местный орган самоуправления. Диктовать ему свои условия РГА не может, сказал Евгений Данилюк.

Завершили заседание отчеты о соблюдении Славянской райгосадминистрацией антикоррупционного законодательства и ходе выполнения программы занятости населения Славянского района на 2018–2020 годы.