Понедельник после выборов - вновь неучебный день

Понедельник, 22 апреля, для учеников славянских школ будет внеплановым выходным. Учебный процесс придется приостановить, поскольку в школах еще не завершится работа участковых избирательных комиссий.

Как выяснилось, участковые комиссии откроются во всех общеобразовательных учебных заведениях, кроме ООШ №6 и педагогического лицея. Здесь 22 апреля будет обычным рабочим днем.

Отрабатывать незапланированный выходной школьникам не придется. Учебный процесс нагонят по принципу уплотнения программы. Как объяснила замначальника гороо Славянска Марина Хохлова, в связи с переносами праздничных дней и проведением ВНО в мае просто не остается суббот, чтобы успеть перенести еще и «выборный» день.

Напомним, что в школах Славянска учебными будут субботы 4 и 11 мая. Одну из них дети отработают за вторник, 30 апреля. Вторую за четверг, 23 мая, когда в школах пройдет тестирование.