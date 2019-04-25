Украинская компания «Автополимер» занимается переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей. Ее специалисты способны справляться с задачами различной степени сложности: от перетяжки руля до комплексных изменений.

Для этого используют качественные материалы. В компании «Автополимер» сделают машину более комфортной и уникальной, а цены приятно удивят.

Виды переоборудования

Компания «Автополимер» осуществляет разнообразные работы по переоборудование транспортных средств:

обшивка салона. Это комплекс мероприятий, помогающих обновить машину внутри, сделать ее комфортной для водителя и пассажиров. Процедура предполагает перетяжку сидений, пола, потолка, а также руля и панелей на дверях. Можно выбирать любые материалы: кожа, качественные заменители, замша, алькантара, различные ткани;

шумо- и виброизоляция. Водитель не должен отвлекаться во время дороги на посторонние звуки. Изменения помогут избавиться от скрипов, рева, дребезжания;

установка электроники. Можно выбрать любой кондиционер, систему отопления, поменять освещение, сигнализацию, камеру заднего вида и пр. Кроме того, можно установить любую аудио- и видеоаппаратуру. По желанию монтируют систему автоматических дверей;

кузовные работы. Они предполагают остекление транспортного средства, то есть можно обустраивать панорамные окна и люки, заменять лобовые и боковые стекла, монтировать перегородки. Кроме того, кузовные работы включают еще установку вентиляционных и аварийных люков, защитных дуг и пр.

Все типы работа по переоборудования проводятся для микроавтобусов и легковых автомобилей. Перечень услуг можно изучить на сайте https://переоборудование.укр/.

Преимущества компании

К достоинствам компании «Автополимер» относится:

опытные и квалифицированные работники, которые постоянно совершенствуют свои навыки, изучают новые методы улучшения транспортного средства;

качество материалов, которые берутся только от проверенных и надежных поставщиков;

доступность, что связано с приемлемой ценой за материалы и услуги.

Нет необходимости волноваться о том, что все изменения в транспортном средстве требуется зарегистрировать. В компании есть специалисты, которые занимаются как раз этими вопросами. Не придется встречаться с бюрократией. Все, что требуется от владельца авто – это копия акта осмотра транспортного средства и копия технического паспорта.