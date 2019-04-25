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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского

Светлана Вьюниченко
25 апреля 2019 Просмотров: 227 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В результате полученной травмы художник был на открытии собственного вернисажа со сломанной ногой. Но это не помешало ему насладиться успехом.

В Славянском краеведческом музее 17 апреля открылась персональная выставка мастера живописи, члена Национального союза художников Украины Владимира Радковского.

Выставка «Родные пленэры» состоит из 45 работ, написанных на протяжении последних 10 лет. Основную часть экспозиции представляют слобожанские пейзажи из коллекции краеведа Геннадия Киркача. Он бережно хранит ее в этномузее села Маяки.  

Как рассказала на открытии вернисажа директор музея Лилия Зандер, Владимир Радковский является старым другом учреждения. Его работы экспонировались в выставочном зале музея еще в 1993 году. Предыдущая персональная выставка была в апреле 2016 года. 

Поздравить художника с творческим успехом пришли коллеги, друзья и почитатели его таланта. 

Выставка продолжит свою работу до середины мая. Приглашаем всех ценителей живописи Владимира Радковского приобщиться к его искусству.

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Комментарии к статье «В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского»

В Славянском краеведческом музее 17 апреля открылась персональная выставка мастера живописи, члена Национального союза художников Украины Владимира Радковского.

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