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Фотофакт

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Краматорский «Юбилейный» ждет детвору из Славянска

Светлана Вьюниченко
2 мая 2019 Просмотров: 816 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
От краматорского автовокзала добраться до парка можно пешком, поднявшись по бульвару Машиностроителей.

К сожалению, перспективы открытия парка аттракционов в Славянске по-прежнему остаются туманными. А потому местную детвору приходится возить в соседний Краматорск. Благо, по меркам большого города 15 км дороги серьезным расстоянием не считаются.

Краматорский парк «Юбилейный» начал новый сезон на Пасху, 28 апреля. По словам директора КП «Краматорское объединение парков культуры и отдыха» Виктора Маринина, здесь всегда рады гостям из Славянска. 

- Устанавливая цену, мы думаем о приезжих. Ведь иногородним посетителям приходится тратить деньги еще и на проезд, - говорит он. 

Аттракционы, которых в парке более 30, условно делятся на две зоны - коммунальные и те, что установлены на правах аренды. В коммунальной группе стоимость билетов достаточно демократичная. Самыми дорогими являются билеты на плавающих и летающих «Лебедей», «Автодром» и «Сюрприз». Их цена равна 20 грн. Остальные коммунальные карусели обойдутся дешевле. К примеру, на детских качалках можно повеселиться всего за 3 грн. Столько же стоит посещение комнаты смеха. 5 минут на детских «Лодочках» обойдутся в 5 грн. 

В коммерческой части парка посещение аттракционов стоит дороже - от 60 до 20 грн. Есть в парке и коммерческая площадка с батутами, играми, качелями. Цена ее посещения зависит от проведенного времени.

Добавим, что парк «Юбилейный» работает ежедневно с 11:30 до 22:30. В выходные и праздничные дни – с 11:00 до 23:30.

Парк «Юбилейный» - не единственное место в Краматорске, где можно погулять с детворой. Большой популярностью пользуется и веревочный городок, в «Саду Бернацкого». Здесь имеются три трассы: детская, семейная и экстремальная. Их длина варьируется от 100 до 130 м. По словам Виктора Маринина, веревочный городок вполне может конкурировать со святогорской «Стрекозой».

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Комментарии к статье «Краматорский «Юбилейный» ждет детвору из Славянска»

К сожалению, перспективы открытия парка аттракционов в Славянске по-прежнему остаются туманными. А потому местную детвору приходится возить в соседний Краматорск. Благо, по меркам большого города 15 км дороги серьезным расстоянием не считаются.

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