Закон об украинском языке предусматривает переходной период

После длительных дебатов и рассмотрения 2059 поправок 25 апреля парламент утвердил закон 5670-д «О функционировании украинского языка как государственного». Голосование было не единогласным, законопроект поддержали 278 народных депутатов. В силу он вступит через 2 месяца после публикации.

Мифы и предубеждения

Нужно сказать, что в украинском обществе «закон про мову» вызвал активную полемику. Однако, согласно социологическим исследованиям, подавляющее большинство граждан считают правильным придать украинскому языку статус единого государственного. Что же изменится с принятием закона?

Самой большой «страшилкой» для определенной части населения был сознательно распространяемый миф о том, что на других языках разговаривать запретят, а нарушителей будут выявлять специальные «языковые инспекторы». Ничего такого в законе нет: он не распространяется на сферу бытового общения и проведения религиозных обрядов. Другими словами, в семье, на улице, в магазинах и транспорте говорить можно на удобном языке, равно как и молиться на нем своему богу. Правда, нужно быть готовым к тому, что обслуживать вас будут на украинском языке. Определенные нормы наложены на проведение культурных публичных мероприятий, предусматривающих использование других языков (фестивали, экскурсии и т. д.). На них организаторы должны обеспечить синхронный перевод на государственный язык, если об этом попросит хотя бы один из присутствующих. Закрытые вечеринки, то есть свадьбы, дни рождения и другие личные праздники можно проводить на любом языке.

Что касается контроля, то эту задачу будет выполнять специальный уполномоченный и его помощники. В их обязанности войдет рассмотрение поступающих от населения заявлений. На данный момент этот институт еще не создан, и жалобы на нарушения закона о языке должны принимать органы защиты прав потребителей. Уголовная ответственность за нарушения не предусмотрена.

Бюджетная сфера

В целом, по словам экспертов, принятый закон регулирует функционирование государственного языка более чем в 30 сферах жизнедеятельности. Прежде всего, строгие правила вводятся для госсектора. Владение языком обязательно для всех чиновников, включая педагогов и медиков, работающих в коммунальных учреждениях. Официальное делопроизводство может быть только украиноязычным.

Кроме того, закон определяет, что языком образования и науки может быть только украинский. Однако представители национальных меньшинств смогут получать дошкольное и начальное образование на родном языке – в спецклассах и группах. Помимо украинского, в образовании допускается преподавание отдельных дисциплин на английском или других языках стран Евросоюза. Русский язык в этот перечень не входит. Его применение регламентируется законом «О национальных меньшинствах».

Независимое внешнее оценивание и экзамены (кроме экзаменов по иностранному языку) сдаются на украинском. Такая норма начнет действовать с 1 января 2030 года. Отметим, что изначально планировалось закончить переходной период в образовательной сфере до 2023 года, однако свою роль в определении окончательного срока сыграли рекомендации Венецианской комиссии.законом "

Культура, масс-медиа, интернет

Спектакли, выставки, концерты, организованные при участии государства, должны проводиться на украинском языке. Афиши, билеты тоже будут украиноязычными. Если в них используются другие языки, их шрифт не может быть крупнее украинского. Информация в музеях и других учреждениях культуры тоже должна предоставляться на языке государства, с возможным дубляжом другими языками.

Практика озвучивания и дублирования иноязычных кинофильмов в Украине уже существует. Непродублированные реплики могут использоваться только с субтитрами на украинском. Через 2 года после вступления закона в силу количество таких реплик не сможет превышать 10%. Лимит на количество сеансов с фильмами на иностранных языках для каждого кинотеатра также составит десятую часть общего контента.

Своя норма установлена и для распространителей печатной продукции – книг, газет и журналов. Доля украиноязычных изданий в пунктах продаж не должна быть меньше 50%.

Печатным СМИ закон разрешает издавать продукцию в нескольких языковых версиях, но одна из них обязательно должна быть украинской. Интернет-СМИ предписывается, чтобы основная страница их издания была также украиноязычной. На средства массовой информации, выходящие на крымскотатарском, английском или других языках ЕС, норма не распространяется.

С учетом того, что информационным предприятиям придется перестраиваться, закон допускает отсрочку: для национальных и региональных изданий – 2,5 лет, для местных – 5 лет. Книгоиздателям и продавцам их продукции на перестройку отпускается 2 года. Сайты и страницы компаний в соцсетях должны иметь украиноязычную версию, срок реализации – 2 года.

Через полгода после вступления закона в силу в рекламе должен будет использоваться только украинский язык. Для сферы обслуживания переходной период установлен в 1,5 года. В законе прописано, что по желанию клиента его могут персонально обслужить и на удобном для него языке - если предоставитель услуги таковым владеет.

Кнут и пряник

Нарушение закона о функционировании государственного языка влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. За нарушения правил применения украинского языка в делопроизводстве – штраф составляет 3,6-6,8 тыс. грн. Под эту же норму попадают и правоохранители. Нарушителю закона в сфере культуры, образования или рекламы грозит штраф размером от 3,4 до 5,1 тыс. грн, в печатных СМИ – от 6,8 до 8,5 тыс. грн. Во всех других случаях штраф составляет 3,4 – 5,1 тыс. грн. Если нарушение произошло в первый раз, можно отделаться предупреждением. За повторное нарушение закона в течение года штраф увеличивается до диапазона 8,5 – 11,9 тыс. грн. Действовать данные нормы начнут через 3 года после принятия закона.

Поскольку в дальнейшем внутренняя жизнь государства будет все больше переходить на использование украинского языка, разработчики закона предусмотрели возможность его бесплатного изучения. Внедрить такую инициативу планируется путем создания специальных образовательных центров, в которых смогут учиться все желающие.

Добавим, что получить гражданство Украины или поступить на работу в государственное учреждение отныне можно будет только, сдав экзамен на знание украинского языка. Поверять уровень владения украинским языком будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Ее создание также прописано в принятом 25 апреля законе.м будет го языка.