«Лесная сказка» будет работать в три смены

Первая смена в оздоровительном лагере «Лесная сказка» откроется 10 июня. Она продлится 14 дней. Всего летом запланированы 3 лагерные смены. За это время в «Лесной сказке» смогут отдохнуть около 400 детей. Об этом рассказал начальник славянского гороо Игорь Рублевский.

Лагерь «Лесная сказка» принадлежит славянскому городскому совету. Он в основном рассчитан на отдых детей сотрудников бюджетной сферы и ребятишек, которые относятся ко льготным категориям.

В нынешнем году содержание в лагере одного ребенка обойдется в 3158 грн. Родители-бюджетники заплатят 30% от этой суммы - 946 грн. Остальное выделит местная казна. Бесплатно в «Лесной сказке» смогут отдохнуть дети-сироты, дети с инвалидностью, дети-чернобыльцы, школьники из многодетных и малообеспеченных семей, дети, родители которых погибли при выполнении служебных обязанностей или в результате вооруженного конфликта, дети участников боевых действий, внутренне перемещенные лица, талантливые и одаренные юные славянцы.

В целом функционирование лагеря обойдется славянскому бюджету в 1,23 млн грн.

Кроме «Лесной сказки», в Славянске с 27 мая откроются пришкольные лагеря. По словам начальника гороо, они будут работать во всех школах города до 13 июня включительно.