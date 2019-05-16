«Лесная сказка» будет работать в три смены

|16 мая 2019
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Первая смена в оздоровительном лагере «Лесная сказка» откроется 10 июня. Она продлится 14 дней. Всего летом запланированы 3 лагерные смены. За это время в «Лесной сказке» смогут отдохнуть около 400 детей. Об этом рассказал начальник славянского гороо Игорь Рублевский.
Лагерь «Лесная сказка» принадлежит славянскому городскому совету. Он в основном рассчитан на отдых детей сотрудников бюджетной сферы и ребятишек, которые относятся ко льготным категориям.
В нынешнем году содержание в лагере одного ребенка обойдется в 3158 грн. Родители-бюджетники заплатят 30% от этой суммы - 946 грн. Остальное выделит местная казна. Бесплатно в «Лесной сказке» смогут отдохнуть дети-сироты, дети с инвалидностью, дети-чернобыльцы, школьники из многодетных и малообеспеченных семей, дети, родители которых погибли при выполнении служебных обязанностей или в результате вооруженного конфликта, дети участников боевых действий, внутренне перемещенные лица, талантливые и одаренные юные славянцы.
В целом функционирование лагеря обойдется славянскому бюджету в 1,23 млн грн.
Кроме «Лесной сказки», в Славянске с 27 мая откроются пришкольные лагеря. По словам начальника гороо, они будут работать во всех школах города до 13 июня включительно.
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• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
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8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
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• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Комментарии к статье ««Лесная сказка» будет работать в три смены»
Первая смена в оздоровительном лагере «Лесная сказка» откроется 10 июня. Она продлится 14 дней. Всего летом запланированы 3 лагерные смены. За это время в «Лесной сказке» смогут отдохнуть около 400 детей. Об этом рассказал начальник славянского гороо Игорь Рублевский.