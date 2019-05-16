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Фотофакт

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Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

Светлана Вьюниченко
16 мая 2019 Просмотров: 360 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

До конца года в Святогорске будет построен новый четырехэтажный корпус госпиталя для ветеранов войны. Из областного бюджета на строительство выделено 40 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал губернатор Донецкой области Александр Куць.

В нынешнем году планируется возвести стены и обустроить крышу лечебного учреждения. Общая площадь здания составит 3,5 тыс. кв м. В 2020-м областной бюджет обещает выделить средства на внутренние работы и закупку оборудования. 

«В новом корпусе пациентам будут предоставлять диагностические услуги, проводить физиотерапевтические и реабилитационные процедуры, будет функционировать бассейн, операционный блок для проведения операций поликлинического воздействия», - рассказал председатель ДонОВГА. 

Несмотря на то, что в госпитале еще не возведены даже стены, уже объявляется конкурс на приобретение медоборудования. По словам Александра Куця, оно будет поставляться по мере готовности помещений.

Отметим, что на данный момент в старом здании госпиталя обустроены 180 коек: 80 терапевтических, 40 кардиологических и 60 неврологических.

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Комментарии к статье «Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю»

До конца года в Святогорске будет построен новый четырехэтажный корпус госпиталя для ветеранов войны. Из областного бюджета на строительство выделено 40 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал губернатор Донецкой области Александр Куць.

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