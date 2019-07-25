Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг

Поскольку назначение в Славянск Станислав Загурский (на фото) получил совсем недавно и вникнуть во многие детали местной специфики он еще не успел, первая встреча с журналистами больше носила ознакомительный характер. Более подробно о криминогенной ситуации в городе офицер пообещал рассказать на следующей пресс-конференции.

По его словам, со сменой начальника. Приоритеты работы вверенного ему подразделения останутся прежними. Среди них Станслав Загурский назвал противодействие тяжким и особо тяжким преступлениям, незаконному обороту оружия и боеприпасов, борьбу с распространением наркотиков и повышение уровня безопасности на автодорогах.

Коллектив, который он возглавил, начальник горотдела назвал слаженным и сработанным, не требующим проведения кадровых перестановок. В то же время офицер отметил, что укомплектованность личным составом оставляет желать лучшего. На сегодняшний день в подразделении служат 262 аттестированных сотрудника полиции, некомплект кадров составляет 45 человек. В связи с этим Станислав Загурский обратился к жителям города с предложением пройти соответствующую подготовку и заполнить свободные вакансии.

Пользуясь случаем, журналисты попросили нового начальника Славянского отдела полиции поделиться своим мнение по поводу нескольких актуальных для города тем. В частности, речь зашла о запрете продажи алкоголя в ночное время. Как считает Станислав Загурский, данная мера имеет неочевидный плюс и очевидный минус, ибо с введением новой нормы количество преступлений., совершенных на почве злоупотребления спиртным, уменьшилось по Славянску незначительно, а теневой рынок продажи спиртных напитков (в том числе самодельных и фальсифицированных) активизировался. Отработку этого сектора офицер также причислил к главным сегодняшним задачам городского отдела полиции.

Кроме того, он опроверг слухи о том, что на смену пресловутому «Синему киту» в Славянск пришла новая интернет-провокация «Исчезни на 24 часа», инициаторы которой предлагают подросткам убегать из дома. Как заверил Станислав Загурский, временная пропажа детей в Славянске с такой «игрой» никак не связана. Статистика поиска «беглецов» с начала года удовлетворительная – все они возвращены домой. Для предотвращения подобных случаев начальник горотдела посоветовал родителям больше уделять внимания своим детям.

В завершение брифинга Станислав Загурский выразил готовность к тесному сотрудничеству с работниками СМИ, - как по индивидуальным запросам, так и в формате пресс-конференций.