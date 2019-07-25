В Славянске создан молодежный совет

|25 июля 2019
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Славянский исполком на заседании 17 июля поддержал создание в городе молодежного совета. Как и «взрослый» общественный совет, новый орган является консультативным.
То есть, идеи, которые он будет выдвигать, вынесут на обсуждение сессии. Поддержат ли депутаты молодежные инициативы, будет зависеть от обстоятельств. Однако, если предложений не будет вовсе, молодежные проблемы могут остаться незамеченными местной властью.
На данный момент в молодежный совет вошли представители 8 организаций: центра «Зазеркалье», ДГПУ, машиностроительного лицея, энергостроительного техникума, ОО «Молодь Сходу України», локомотивного депо, платформы инициатив «Теплица» и ЦДЮТ. По словам начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, особого энтузиазма среди молодежных организаций Славянска идея не вызвала. Однако местные власти надеются, что в дальнейшем совет пополнится новыми представителями. Тем более, что устав это не запрещает.
- Принимать участие в работе молодежного совета могут представители молодежных общественных организаций, учебных заведений, спортивных и других клубов. Организация должна подать заявку, которая будет рассмотрена на заседании нового органа. Первое должно пройти уже в августе, - объясняет Александр Мищенко.
Отметим, что представителем от молодежной организации может стать юноша или девушка возрастом от 14 до 35 лет. Еще одно условие - человек должен проживать или учиться в Славянске. Начальник отдела по делам молодежи выражает надежду, что в начале учебного года к совету присоединяться школы. Работа в нем станет хорошей практикой для старшеклассников, которые планируют в дальнейшем заняться общественной либо политической деятельностью.
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Славянский исполком на заседании 17 июля поддержал создание в городе молодежного совета. Как и «взрослый» общественный совет, новый орган является консультативным.