Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске

Избирательная гонка досрочных парламентских выборов получилась нервной и богатой на всевозможные технологии. Не стал исключением и 47-й избирательный округа, центр которого размещен в Славянске. В ниже следующей публикации мы попытаемся отразить самые резонансные фрагменты борьбы за местный электорат.

Скандалы, компромат и «черный» пиар

Прежде всего, нужно сказать, что наряду с массированной агитацией за свою партию и своего кандидата, участники предвыборной кампании не чурались и не вполне честных приемов. В первую очередь это коснулось социальных сетей, где накануне выборов появлялось огромное количество скандальных публикаций, очерняющих действия того или иного претендента на парламентское кресло. Часть этих материалов была откровенно абсурдной. Один из примеров такой технологии – объявление о прайд-параде, которые якобы должен был пройти в Славянске и Святогорске под патронатом одного из кандидатов. Чтобы опровергнуть этот фейк, Славянскому горсовету пришлось даже выступить с официальным заявлением.

Еще один зарегистрированный в Славянске прием нечестной борьбы –наклеивание предвыборной агитационной продукции на двери подъездов и частных жилищ, вызывающее негативную реакцию жителей в отношении изображенного на плакате кандидата. Впрочем, кто именно прибегнул к такой технологии, можно лишь догадываться.

Смена состава

За 2 недели до выборов «выстрелила» новость о роспуске окружной избирательной комиссии. Напомним, что 8 июля ЦИК рассмотрела постановление Донецкого окружного административного суда о рассмотрении иска против ОИК 47-го одномандатного избирательного округа. Основанием для иска стало решение окружной комиссии от 5 июля, в котором орган отказывал представителям партии «Европейская солидарность» участвовать в работе участковых комиссий. Рассмотрев поступившие из суда материалы, ЦИК отменила «местное» решение от 5 июля, посчитав его ограничением прав субъекта избирательного процесса, и распустила окружную комиссию 47-го округа с формулировкой: в связи с грубым нарушением Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Новый состав комиссии ЦИК утвердила достаточно оперативно – 10 июля. Таким образом, распространившиеся слухи о том, что парламентские выборы в Славянском и Александровском районе будут сорваны, просуществовали не более 3-х дней. Добавим, что новым председателем ОИК стал Алексей Клименко, руководитель федерации футбола в Святогорске.

Политический развод

Для местного информационного пространства более резонансным стало поступившее 12 июля известие о том, что депутатская фракция Славянского городского совета «Оппозиционный блок» прекратила свое существование. Большая часть входивших в нее депутатов создали в горсовете новое депутатское большинство «Оппозиционная платформа «За жизнь», насчитывающее 20 членов. Примечательно, что в новую депутатскую структуру вошли также представители других политических сил, а именно «Аграрной партии», БПП и «Наш край».

Свой демарш бывшая команда городского головы объяснила тем, что Вадим Лях лоббирует на выборах в ВР кандидата «посторонней» политической партии и, тем самым, якобы предает интересы своих коллег. Учитывая, что «большевики» вышли из «Оппозиционного блока», а Вадим Лях в нем остался и даже баллотировался от этой партии в парламент, такая аргументация звучала весьма натянуто.

Как бы там ни было, «передел» Славянского городского совета и создание в нем нового, не поддерживающего мэра большинства, может серьезно усложнить работу органа, создав препятствия для принятия важных решений по жизнеобеспечению и развитию Славянска. Первые признаки такого коллапса уже заметны - назначенную на 12 июля сессию горсовета Вадим Лях перенес на 25-е или 26-е число, объяснив это опасением, что проведенное до выборов пленарное заседание может превратиться в арену политических баталий. Теперь, когда стало известно, что в ВР Вадим Лях не прошел, вопрос о его взаимодействии с депутатским корпусом, становится ребром.