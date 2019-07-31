Выбор стильных мужчин: мужской клатч

|31 июля 2019
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О модной тенденции рассказывает Алексей Мельниченко, дизайнер и директор сайта lim.ua.
Мужской клатч - выбор смелых мужчин, которые следят за главными трендами и новинками моды, аксессуар для тех, кто любит выделяться. Клатч служит не только предметом переноса вещей, но и выгодно подчеркивает положение в обществе, демонстрируя то, что его владелец имеет безупречный вкус и заботится о своем имидже. Жизнь мужскому клатчу в современном его виде подарил модный дом Dolce&Gabbana несколько лет назад, сделав его трендом и после этого другие популярные тренды - Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo - подхватили эту тенденцию.
Клатч по своей форме напоминает большое портмоне, хотя и намного вместительнее последнего. Данный аксессуар позволит вместить деньги, кредитки, документы, ключи, мобильный телефон. Всегда имеет застежку, благодаря чему содержимое вы не растеряете. Застежка может иметь вид змейки, кнопки, хлястика, магнита. Очень часто клатчи идут в комплекте с ремешком, который позволит комфортно носить его в руке.
Мужские клатчи имеют строгий и лаконичный дизайн. Самыми популярными цветами неизменно остаются классический черный и коричневый, меняясь только в оттенках. Если вы хотите носить клатч не в сочетании с деловым стилем, можно подобрать и более яркие цвета: темно-зеленый, бордовый или синий оттенок. Также встречаются клатчи с принтами животных и геометрических фигур. С чем носят мужской клатч Конечно, наиболее удачный образ для клатча - стиль casual, он станет отличным его дополнением. Для делового стиля выбирайте кожаные клатчи классических тонов. Мужской клатч носят в руке либо на кистевом ремне.
Конечно же, наиболее качественным и долговечным является клатч из натуральной кожи. Наиболее популярными являются клатчи из кожи крокодила или питона. Обычно их выбирают модники. К тому же, клатчи из фактурной кожи не затираются и не царапаются, что характерно для гладкой кожи. Встречаются и клатчи из кожезаменителя, но они имеют короткий срок гарантии. Довольно оригинально выглядят клатчи из натуральной замши, они точно привлекут восхищенные взгляды.
Как вы смогли убедиться, мужской клатч не только отлично выглядит, но и имеет ряд преимуществ. Смело приобретайте себе данный аксессуар и не бойтесь выделиться!
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Иногда кажется, что высокая мода очень далеко от обывателя. На самом деле мода – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Даже те, кто не назовут себя модниками и не следят за тенденциями, замечают, если что-то выглядит старомодно и неактуально. Массово меняются предпочтения в одежде, обуви, прическах и макияже. И когда большая часть людей предпочитает дырявые джинсы, цветные пряди в волосах, куртки с заклепками или туфли с определенной формой носка – это тоже мода.
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Канализация – неотъемлемая часть инженерных коммуникаций, применяемых в жилых и промышленных сооружениях. Еще на момент планировки частного дома необходимо позаботиться о проекте разводки и размещения устройств канализации.
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31 июля 2019
• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
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• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
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25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
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• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
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• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
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18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
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О модной тенденции рассказывает Алексей Мельниченко, дизайнер и директор сайта lim.ua.