Выбор стильных мужчин: мужской клатч

Мужской клатч - выбор смелых мужчин, которые следят за главными трендами и новинками моды, аксессуар для тех, кто любит выделяться. Клатч служит не только предметом переноса вещей, но и выгодно подчеркивает положение в обществе, демонстрируя то, что его владелец имеет безупречный вкус и заботится о своем имидже. Жизнь мужскому клатчу в современном его виде подарил модный дом Dolce&Gabbana несколько лет назад, сделав его трендом и после этого другие популярные тренды - Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo - подхватили эту тенденцию.

Дизайн мужских клатчей

Клатч по своей форме напоминает большое портмоне, хотя и намного вместительнее последнего. Данный аксессуар позволит вместить деньги, кредитки, документы, ключи, мобильный телефон. Всегда имеет застежку, благодаря чему содержимое вы не растеряете. Застежка может иметь вид змейки, кнопки, хлястика, магнита. Очень часто клатчи идут в комплекте с ремешком, который позволит комфортно носить его в руке.

Мужские клатчи имеют строгий и лаконичный дизайн. Самыми популярными цветами неизменно остаются классический черный и коричневый, меняясь только в оттенках. Если вы хотите носить клатч не в сочетании с деловым стилем, можно подобрать и более яркие цвета: темно-зеленый, бордовый или синий оттенок. Также встречаются клатчи с принтами животных и геометрических фигур. С чем носят мужской клатч Конечно, наиболее удачный образ для клатча - стиль casual, он станет отличным его дополнением. Для делового стиля выбирайте кожаные клатчи классических тонов. Мужской клатч носят в руке либо на кистевом ремне.

Материал

Конечно же, наиболее качественным и долговечным является клатч из натуральной кожи. Наиболее популярными являются клатчи из кожи крокодила или питона. Обычно их выбирают модники. К тому же, клатчи из фактурной кожи не затираются и не царапаются, что характерно для гладкой кожи. Встречаются и клатчи из кожезаменителя, но они имеют короткий срок гарантии. Довольно оригинально выглядят клатчи из натуральной замши, они точно привлекут восхищенные взгляды.

Как вы смогли убедиться, мужской клатч не только отлично выглядит, но и имеет ряд преимуществ. Смело приобретайте себе данный аксессуар и не бойтесь выделиться!