Когда с уверенностью можно сказать: я левша

Специалисты считают, что окончательно определить, является ли ребенок левшой, можно к 4-5 годам. Родители уверены – это свойство в детях проявляется гораздо раньше.

- В полтора года мой сын брал ложку только в левую руку. Когда пробовали перекладывать, он сначала не понимал, что делать, а потом левой рукой насыпал еду из тарелки в ложку, - рассказывает Лариса, мать ребенка-левши.

И все же медики единогласны: в год-полтора малышу абсолютно все равно, какой рукой брать карандаш, игрушку, ложку. В этом возрасте он одинаково свободно владеет обеими руками. И если родители будут настойчиво перекладывать ручку или ложку в правую руку, в итоге они получат «правшу». Если пустят дело на самотек – результат непредсказуем.

Интересно и другое. Не всегда левша является ... левшой. Стопроцентный левша – этот тот, у кого ведущие левая рука, глаз и ухо. В случае, если глаз и ухо - «правые», человек не левша, а всего лишь леворукий. На него не распространяются те ярлыки, которыми специалисты охотно одаривают детей-левшей: легковозбудимые, творческие, легкоранимые, упертые...

Узнать, какая рука у ребенка ведущая, легко. Для этого не нужно быть психологом. Достаточно посмотреть, как выполняет малыш различные бытовые действия. Тем не менее, психологи разработали специальные тесты. Один из них (автор - доктор медицинских наук А.П. Чуприкова) предлагаем вашему вниманию.

Ответьте на ряд вопросов:

1. Какой рукой ребенок рисует?

2. Какой рукой бросает камень, мяч?

3. Какой рукой режет ножницами?

4. Какой рукой бьет молотком?

5. Какой рукой держит зубную щетку?

6. Какой рукой расчесывает волосы?

7. Какой рукой стирает ластиком?

8. В какой руке держит ложку?

9. Какой рукой раздает карты при игре в лото?

10. Какой рукой нанизывает бусы, складывает башню из кубиков?

За каждый ответ «чаще правой рукой» ставьте +1 балл, за ответ «только правой рукой» добавляйте +2 балла. Соответственно ответы «чаще левой рукой» и «только левой рукой» получают -1 и -2 балла.

Сумма баллов от -9 до -20 дает основание предположить леворукость. От -8 до +8 - двурукость (амбидекстрию). От +9 до +20 – праворукость.

Проверить, какой глаз является ведущим, можно и в домашних условиях. Попросите ребенка подмигнуть. Как правило, он закроет неведущий глаз. Еще один вариант. Сложите лист бумаги трубочкой и предложите сыну или дочери посмотреть в «подзорную трубу». Ребенок поднесет сверток к ведущему глазу.

Ведущее ухо – то, к которому прикладывают телефон. Еще один несложный тест: шепотом назовите слово и посмотрите, каким ухом повернется к вам малыш.