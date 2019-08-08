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Что привез Гуртобус?

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Светлана Вьюниченко
8 августа 2019 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Звание генерал-лейтенанта новый командующий Операцией объединенных сил получил уже после начала военных действий, в декабре 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых командующих Объединенных сил и Сухопутных войск. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Так, с 5 июня командовать ООС будет генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Его предшественник, Александр Сырский, заменит Сергея Попко на должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Заметим, что Петр Порошенко назначил Сырского командующим ООС 6 мая нынешнего года.

Владимир Кравченко до сегодняшнего дня был командующим войсками оперативного командования «Север» с центром в Чернигове, которое распространялось на северные области Украины. Звание генерал-лейтенанта он получил в декабре 2014 года. 

Новый руководитель Объединенных сил - фигура непубличная. Об этом, в том числе, говорит отсутствие собственных страниц в социальных сетях, а также - в отличие от всех его предшественников на этой должности - страницы в Википедии. 

Назначен Кравченко, опять-таки, в отличие от своих предшественников, простым указом, без официального представления президентом и поездки на Донбасс с пресс-конференцией.

Из декларации нового командующего ООС можно узнать, что его супруга, Любовь Васильевна, работает в той же воинской части. В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове, а ее муж за год до этого - около гектара земли в селе Вознесенское, в той же области.

Живут супруги Кравченко в основном на зарплату. За прошлый год командующий официально заработал 314 000 гривен, его жена - 104 тыс. Имеют кредитный долг в различных банках общим размером около 300 тысяч гривен.

Генерал-лейтенант задекларировал Mersedes Benz 1998 года выпуска.

У Владимира Кравченко двое сыновей - Игорь и Александр.

Военные специалисты называют Кравченко грамотным офицером, простым в общении. 

«В начале войны командовал сектором «А». После этого командовал ОТУ. Войны не боится. С россиянами - свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб», - говорит военный блогер и волонтер Роман Доник.

Произошедшую ротацию эксперты связывают с повышением Сырского. По их мнению, он станет хорошим командующим сухопутных войск, «который умеет принимать решения и не боится ответственности за них». В военных кругах выражают надежду, что Александр Сырский «сдвинет  смертвой очки учебный процесс в учебных центрах сухопутных войск».

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Комментарии к статье «Владимир Кравченко - новый командующий ООС»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых командующих Объединенных сил и Сухопутных войск. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

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