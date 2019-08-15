|15 августа 2019
|Просмотров: 68
|
Указом от 12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности руководителя Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка. В этот же день глава государства освободил от обязанностей председателей еще 6 районных администраций в Донецкой области.
Как следует из текста распоряжения, причиной увольнения стало завершение срока полномочий прежнего президента Украины. Напомним, что назначение глав райадминистраций является президентской прерогативой, и после переизбрания его назначенцев в большинстве случаев меняют. Насколько нам известно, заявление об уходе Евгений Данилюк написал сразу после оглашения результатов выборов, засвидетельствовавших победу Владимира Зеленского.
На должность председателя Славянской РГА Данилюк был назначен в мае 2017 года. Таким образом, в этой должности он пробыл чуть более 2-х лет. Кто заменит его на этом посту и какие изменения в кадровом составе райгосадминистрации произойдут в связи со сменой руководства, пока неизвестно.
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
— 15 августа 2019 —
Областная психиатрическая больница, расположенная в Славянске и разрушенная в ходе боев 2014-года, стала одним из символов необъявленной войны. Но в 2019 году лечебное заведение привлекло внимание правозащитников в связи с совсем другим вопросом.
— 15 августа 2019 —
Люди, знакомые с археологическими экспедициями только по приключенческим фильмам и книгам, представляют их себе в виде некого событийного экшна. Как это происходит на самом деле, журналистам «ТВ плюс» рассказал научный сотрудник Славянского краеведческого музея Виталий Киркач.
— 15 августа 2019 —
Первый раз в первый класс - событие, которое должно остаться в памяти семьи на всю жизнь. Поэтому родители не скупятся на экипировку ребенка в Страну знаний. Однако в суматохе последних августовских дней существует большой риск купить лишнего.
— 15 августа 2019 —
Первый школьный день для ребенка должен остаться в памяти на всю жизнь. Но, как показывает практика, мало кто запоминает торжественную линейку, напутственные речи взрослых и даже шарики, отпущенные в синее небо.
Приветствую, гость! Вход
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА»
Указом от 12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности руководителя Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка. В этот же день глава государства освободил от обязанностей председателей еще 6 районных администраций в Донецкой области.