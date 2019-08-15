Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Указом от 12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности руководителя Славянской райгосадминистрации Евгения Данилюка. В этот же день глава государства освободил от обязанностей председателей еще 6 районных администраций в Донецкой области.

Как следует из текста распоряжения, причиной увольнения стало завершение срока полномочий прежнего президента Украины. Напомним, что назначение глав райадминистраций является президентской прерогативой, и после переизбрания его назначенцев в большинстве случаев меняют. Насколько нам известно, заявление об уходе Евгений Данилюк написал сразу после оглашения результатов выборов, засвидетельствовавших победу Владимира Зеленского.

На должность председателя Славянской РГА Данилюк был назначен в мае 2017 года. Таким образом, в этой должности он пробыл чуть более 2-х лет. Кто заменит его на этом посту и какие изменения в кадровом составе райгосадминистрации произойдут в связи со сменой руководства, пока неизвестно.