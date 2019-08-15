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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Букмекерская контора gor1lla предлагает сделать ставки на киберспорт

Татьяна Ковалева
15 августа 2019 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Подавляющее большинство людей считает, что в букмекерских конторах можно делать ставки только на спортивные события вроде футбола или хоккея. Но как оказалось, букмекеры вышли на совершенно другой уровень. Теперь можно делать ставки на киберспорт, который в последние годы стал еще более популярным во всем мире и в нашей стране в том числе.

Основные преимущества букмекера

Больше всего популярностью пользуются ставки лол, поскольку только в этой игре могут быть самые непредсказуемые результаты, исход которых меняется с каждой минутой. К главным преимуществам данного букмекера без всяких сомнений можно отнести:

  • совершенно новый уровень азарта;
  • каждый человек может в режиме реального времени просматривать матч игры и делать выводы;
  • благодаря игре в режиме реального времени, всегда можно подстраховаться ставкой на противоположную команду, чтобы не остаться в минусе при резком изменении исхода события.

Ну и конечно не стоит забывать о том, что коэффициенты на киберспорт в целом и в конкретных играх в разы больше, чем показатели коэффициентов в обычной букмекерской конторе. Именно такая возможность сорвать солидный куш с минимальными вложениями и рисками каждый год привлекает все больше геймеров со всего мира.

Широкий ассортимент игр

Вся прелесть в том, что в букмекерской конторе Gor1lla очень большое разнообразие компьютерных игр, на которые можно делать ставки. Современные пользователи интернета часто играют в разнообразные «стрелялки и бродилки», поэтому есть возможность поднять солидную сумму денег на своих знаниях и умениях.

Среди наиболее популярных игр можно выделить:

  • League of Legends;
  • Counter Strike GO;
  • FIFA;
  • Overwatch;
  • Dota2;
  • StarCraft2.

Все эти игры являются аркадными и могут вмещать одновременно не одного и не двух игроков, а целые команды профессиональных геймеров, которые схлестнутся в одном сражении.

Как начать делать ставки

Первым делом нужно пройти процедуру регистрации, в которой сразу следует указать валюту для ставок. В дальнейшем именно этой валютой будет пополняться кошелек и делаться ставки. Процедура довольно простая и требует только подтверждение регистрации посредством перехода по ссылке из электронного письма. Как только регистрация успешно выполнится и счет пополнится, можно выбирать событие и потенциального победителя. А после останется лишь надеяться на свою удачу.

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Комментарии к статье «Букмекерская контора gor1lla предлагает сделать ставки на киберспорт»

Подавляющее большинство людей считает, что в букмекерских конторах можно делать ставки только на спортивные события вроде футбола или хоккея. Но как оказалось, букмекеры вышли на совершенно другой уровень. Теперь можно делать ставки на киберспорт, который в последние годы стал еще более популярным во всем мире и в нашей стране в том числе.

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