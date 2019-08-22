Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»

В середине августа в Украине стартовали съемки документального фильма «Поезд «Киев-Война». Полнометражная картина расскажет о пассажирах поезда №126 «Киев-Константиновка», ежедневно соединяющего мирную столицу с прифронтовой зоной.

Съемки ведет кинокомпания EasyLiving Films во главе с продюсером Сергеем Пудичем. Режиссером картины стал Корней Грицюк. Он известен своим дебютным полнометражным фильмом «2020#безлюднакраїна». Лента вышла в прокат в 2018 году и привлекла внимание общественности своей провокационной темой. В фильме рассказывается об Украине, опустевшей после открытия границ.

Картина «Поезд «Киев-Война» - о другом. Лишь 12 с половиной часов разделяют мирный Киев и Константиновку - небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается фронт. В поезде едут люди с разными характерами, социальным статусом и политическими взглядами. Пассажиры общаются, делятся болью и надеждами, спорят, ругаются и все равно продолжают свой путь вместе. Они разные, но едут в одном направлении и хотят одного - мира.

Этот фильм - собирательный голос миллионов украинцев, чьи судьбы навсегда изменили события 2014 года, а маршрут «Киев - Константиновка» стал значимым отрезком жизненного пути.

Фильм будет построен на личных историях, надеждах и диалогах. Жителей Славянска, которые были пассажирами поезда № 126 в период 2014-2019 годов и которым есть чем поделиться, приглашают присоединиться к съемкам картины. Для этого нужно написать в личные сообщения на странице проекта: https://www.facebook.com/train.kyiv.war.

В октябре на Центральном вокзале Киева презентуют трейлер фильма и социальную кампанию «Почуй мене», которая будет сопровождать проект.