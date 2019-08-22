Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Сложности с наполняемостью

По информации главного специалиста отдела образования Славянской РГА Натальи Антипенко (на фото), в учебный сезон 20219-2020 годов вступят 8 образовательных учреждений, в которых будет 99 классов. Прогнозируемое количество учеников – 1399, на 5 школьников больше, чем в прошлом году. В первые классы зачислены 148 детей, в 10-е – 51. По санитарно-гигиеническим нормам наполняемость школ составляет 42 %, в одном классе, в среднем, учится 12 человек.

Малое количество учеников вынуждает райадминистрацию сокращать сеть учреждений. В этом году ликвидации подверглась школа в селе Сидорово, детей из которого решено возить в Маяки. Как выяснилось из прозвучавших на заседании выступлений, вопрос подвоза детей решен не до конца. Во-первых, автобуса еще нет, во-вторых, дорога между населенными пунктами находится в аварийном состоянии.

По последнему пункту разъяснения дал начальник районного отдела УЖКХ Андрей Матяшов. Он сообщил, что дорога – областного подчинения, и заниматься ею должны чиновники ДонОГА. По их обещаниям, текущий ремонт дорожного покрытия и разметка будут сделаны в ближайшее время. На оборудование дороги отбойниками проектно-сметная документация уже готова, изыскиваются средства.

В свою очередь, Наталья Антипенко сказала, что заявка на получение школьного автобуса уже отправлена в Киев. Там обещают ускорить процесс. Но сразу по прибытии транспорт на маршрут выйти не сможет. Какое-то время потребуется для его регистрации в органах правопорядка. Если к 1 сентября сделать это не получится, для подвоза детей из Сидорово в Маяки временно наймут по договору частного перевозчика.

Кадры, мебель и литература

Что касается работавших в сидоровской школе учителей, то сейчас они находятся в положенном трудовым законодательством отпуске. По его завершении их уволят. В целом, кадровая ситуация выглядит следующим образом: в районе работают 205 педагогов, из которых 97 % имеют высшее образование, 32 % - пенсионеры. Незаполненными на сегодняшний день остаются две вакансии – учителей истории и английского языка.

Общая обеспеченность учебниками, как следует из доклада, - 100%. Однако при этом для 2-х и 11-х классов минобразования планирует поставить учебники на протяжении сентября. На внедрение программы «Новая украинская школа» в Славянском районе было затрачено 542 тыс. грн (441 тыс. грн из государственного бюджета, 101 – из районного). Деньги пошли на закупку дидактических материалов, компьютеров и современной мебели. Компьютеры в Центр обслуживания учреждений образования уже поступили, дидактические материалы поставщик обещает доставить к 1 сентября, мебель – в стадии изготовления.

Для обеспечения отопительного сезона для школьных котельных закуплено 818 тонн угля и 1117 складометров дров, на что израсходовали 3,6 млн грн. Сами котельные прошли проверку на предмет исправности оборудования, в некоторых помещениях выполнен косметический ремонт. До начала отопительного сезона запланирована замена твердотопливных котлов в Долинской и Райгородокской школах, а в Былбасовке (опорная школа и филиал) необходимо провести текущий ремонт систем дымоотведения.

К нерешенным пока хозяйственным проблемам Наталья Антипенко отнесла перебои с водоснабжением и ремонт крыши филиала опорной школы; капитальный ремонт и приобретение технологического оборудования для школы в селе Богородичное; термомодернизацию здания школы Райгородка; такие же работы плюс капитальный ремонт коммуникаций школы в села Крестыще. «Свежая» проектно-сметная документация есть только по последнему объекту, остальные требуют дополнительной корректировки.