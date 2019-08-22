 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Павел Коротенко
22 августа 2019 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии  главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.

Сложности с наполняемостью

По информации главного специалиста отдела образования Славянской РГА Натальи Антипенко (на фото), в учебный сезон 20219-2020 годов вступят 8 образовательных учреждений, в которых будет 99 классов. Прогнозируемое количество учеников – 1399, на 5 школьников больше, чем в прошлом году. В первые классы зачислены 148 детей, в 10-е – 51. По санитарно-гигиеническим нормам наполняемость школ составляет 42 %, в одном классе, в среднем, учится 12 человек.

Малое количество учеников вынуждает райадминистрацию сокращать сеть учреждений. В этом году ликвидации подверглась школа в селе Сидорово, детей из которого решено возить в Маяки. Как выяснилось из прозвучавших на заседании выступлений, вопрос подвоза детей решен не до конца. Во-первых, автобуса еще нет, во-вторых, дорога между населенными пунктами находится в аварийном состоянии. 

По последнему пункту разъяснения дал начальник районного отдела УЖКХ Андрей Матяшов. Он сообщил, что дорога – областного подчинения, и заниматься ею должны чиновники ДонОГА. По их обещаниям, текущий ремонт дорожного покрытия и разметка будут сделаны в ближайшее время. На оборудование дороги отбойниками проектно-сметная документация уже готова, изыскиваются средства.

В свою очередь, Наталья Антипенко сказала, что заявка на получение школьного автобуса уже отправлена в Киев. Там обещают ускорить процесс. Но сразу по прибытии транспорт на маршрут выйти не сможет. Какое-то время потребуется для его регистрации в органах правопорядка. Если к 1 сентября сделать это не получится, для подвоза детей из Сидорово в Маяки временно наймут по договору частного перевозчика. 

Кадры, мебель и литература

Что касается работавших в сидоровской школе учителей, то сейчас они находятся в положенном трудовым законодательством отпуске. По его завершении их уволят. В целом, кадровая ситуация выглядит следующим образом: в районе работают 205 педагогов, из которых 97 % имеют высшее образование, 32 % - пенсионеры. Незаполненными на сегодняшний день остаются две вакансии – учителей истории и английского языка.

Общая обеспеченность учебниками, как следует из доклада, - 100%. Однако при этом для 2-х и 11-х классов минобразования планирует поставить учебники на протяжении сентября. На внедрение программы «Новая украинская школа» в Славянском районе было затрачено 542 тыс. грн (441 тыс. грн из государственного бюджета, 101 – из районного). Деньги пошли на закупку дидактических материалов, компьютеров и современной мебели. Компьютеры в Центр обслуживания учреждений образования уже поступили, дидактические материалы поставщик обещает доставить к 1 сентября, мебель – в стадии изготовления.

Для обеспечения отопительного сезона для школьных котельных закуплено 818 тонн угля и 1117 складометров дров, на что израсходовали 3,6 млн грн. Сами котельные прошли проверку на предмет исправности оборудования, в некоторых помещениях выполнен косметический ремонт. До начала отопительного сезона запланирована замена твердотопливных котлов в Долинской и Райгородокской школах, а в Былбасовке (опорная школа и филиал) необходимо провести текущий ремонт систем дымоотведения.

К нерешенным пока хозяйственным проблемам Наталья Антипенко отнесла перебои с водоснабжением и ремонт крыши филиала опорной школы; капитальный ремонт и приобретение технологического оборудования для школы в селе Богородичное; термомодернизацию здания школы Райгородка; такие же работы плюс капитальный ремонт коммуникаций школы в села Крестыще. «Свежая» проектно-сметная документация есть только по последнему объекту, остальные требуют дополнительной корректировки.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

ДК на Университетской: неожиданный поворот

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Для морга закупят холодильники. Но не сейчас

Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года

Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске

Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

20 августа 2019

Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla

БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

Также в разделе

Как мы будем отмечать День Независимости

— 22 августа 2019 —

Афиша мероприятий в Славянске и Краматорске на субботу, 24 августа.

Читать далее ⇒

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

— 22 августа 2019 —

На сайте Донецкой ОГА 16 августа появилась информация о том, что областная администрация начинает сотрудничество с проектом LIFT. В рамках этого сотрудничества начат отбор кандидатов на появившиеся вакансии глав районных администраций.

Читать далее ⇒

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

— 22 августа 2019 —

По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.

Читать далее ⇒

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

— 22 августа 2019 —

Семейные педиатры настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о медицинских справках, которые понадобятся детям в начале учебного года. Посетить амбулатории славянских школьников приглашают уже сейчас, пока нет ажиотажа и очередей.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы»

Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии  главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Вся децентрализация ушла в воду

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Знаки Китая

Ярмарка идей, или мирный фатум

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

ДК на Университетской: неожиданный поворот

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Для морга закупят холодильники. Но не сейчас

Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года

Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске

Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

20 августа 2019

Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla

БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top