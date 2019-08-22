Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

|22 августа 2019
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Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.
По информации главного специалиста отдела образования Славянской РГА Натальи Антипенко (на фото), в учебный сезон 20219-2020 годов вступят 8 образовательных учреждений, в которых будет 99 классов. Прогнозируемое количество учеников – 1399, на 5 школьников больше, чем в прошлом году. В первые классы зачислены 148 детей, в 10-е – 51. По санитарно-гигиеническим нормам наполняемость школ составляет 42 %, в одном классе, в среднем, учится 12 человек.
Малое количество учеников вынуждает райадминистрацию сокращать сеть учреждений. В этом году ликвидации подверглась школа в селе Сидорово, детей из которого решено возить в Маяки. Как выяснилось из прозвучавших на заседании выступлений, вопрос подвоза детей решен не до конца. Во-первых, автобуса еще нет, во-вторых, дорога между населенными пунктами находится в аварийном состоянии.
По последнему пункту разъяснения дал начальник районного отдела УЖКХ Андрей Матяшов. Он сообщил, что дорога – областного подчинения, и заниматься ею должны чиновники ДонОГА. По их обещаниям, текущий ремонт дорожного покрытия и разметка будут сделаны в ближайшее время. На оборудование дороги отбойниками проектно-сметная документация уже готова, изыскиваются средства.
В свою очередь, Наталья Антипенко сказала, что заявка на получение школьного автобуса уже отправлена в Киев. Там обещают ускорить процесс. Но сразу по прибытии транспорт на маршрут выйти не сможет. Какое-то время потребуется для его регистрации в органах правопорядка. Если к 1 сентября сделать это не получится, для подвоза детей из Сидорово в Маяки временно наймут по договору частного перевозчика.
Что касается работавших в сидоровской школе учителей, то сейчас они находятся в положенном трудовым законодательством отпуске. По его завершении их уволят. В целом, кадровая ситуация выглядит следующим образом: в районе работают 205 педагогов, из которых 97 % имеют высшее образование, 32 % - пенсионеры. Незаполненными на сегодняшний день остаются две вакансии – учителей истории и английского языка.
Общая обеспеченность учебниками, как следует из доклада, - 100%. Однако при этом для 2-х и 11-х классов минобразования планирует поставить учебники на протяжении сентября. На внедрение программы «Новая украинская школа» в Славянском районе было затрачено 542 тыс. грн (441 тыс. грн из государственного бюджета, 101 – из районного). Деньги пошли на закупку дидактических материалов, компьютеров и современной мебели. Компьютеры в Центр обслуживания учреждений образования уже поступили, дидактические материалы поставщик обещает доставить к 1 сентября, мебель – в стадии изготовления.
Для обеспечения отопительного сезона для школьных котельных закуплено 818 тонн угля и 1117 складометров дров, на что израсходовали 3,6 млн грн. Сами котельные прошли проверку на предмет исправности оборудования, в некоторых помещениях выполнен косметический ремонт. До начала отопительного сезона запланирована замена твердотопливных котлов в Долинской и Райгородокской школах, а в Былбасовке (опорная школа и филиал) необходимо провести текущий ремонт систем дымоотведения.
К нерешенным пока хозяйственным проблемам Наталья Антипенко отнесла перебои с водоснабжением и ремонт крыши филиала опорной школы; капитальный ремонт и приобретение технологического оборудования для школы в селе Богородичное; термомодернизацию здания школы Райгородка; такие же работы плюс капитальный ремонт коммуникаций школы в села Крестыще. «Свежая» проектно-сметная документация есть только по последнему объекту, остальные требуют дополнительной корректировки.
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По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
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Приветствую, гость! Вход
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• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
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• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
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• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
• В Краматорске «минировали» гостиницу в центре
• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
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Комментарии к статье «Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы»
Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.